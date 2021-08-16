Названа полезная альтернатива утреннему кофе

Диетологи рекомендуют найти полезную и вкусную замену утреннему кофе. Это может быть чай матча, любой другой зеленый чай, белый чай, красный чай ройбуш или грибной кофе.

Как отмечает нутрициолог Кери Ганс, несмотря на многие полезные свойства кофе, он может вызывать проблемы с пищеварением или нервное перевозбуждение, пишет Well and Good. Она предлагает заменить его японским чаем матча или любым другим зеленым чаем.

Чай не вызывает нервозности и бессонницы, поскольку содержит в своем составе теанин, нейтрализующий негативные свойства кофеина.

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Ганс также рекомендует заменить традиционный черный кофе грибным, который содержит минимум кофеина и помогает бороться с зависимостью от него. Он готовится из лечебных грибов, однако по вкусу почти не отличается от обычного кофе. Адаптогены, которые содержатся в грибном кофе, помогают защитить организм от стресса.

А белый чай содержит антиоксиданты и полифенолы, которые способствуют борьбе с воспалением и замедляют старение. "Белый чай, как и зеленый, улучшает работу сердца и снижает уровень холестерина", – говорит диетолог Лорен Минчен.

По ее словам, полезной заменой кофе является красный чай ройбуш, способный выводить из организма щавелевую кислоту. Последняя, как известно, может оседать в почках и вызывать мочекаменную болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт рассказала, как можно быстро проверить качество растворимого кофе. Кроме того, врач-блогер объяснил, почему ни в коем случае нельзя пить кофе по утрам.