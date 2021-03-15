От чего люди полнеют? Довольно часто ответ очевиден: нарушение режима питания, переедание и недостаток физической активности. Однако способствовать набору лишнего веса могут и болезни. Их надо знать, чтобы понимать, что делать и к кому обращаться. А рекомендации диетолога, как питаться, чтобы нормализовать вес принимают во внимание эти заболевания.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Основные заболевания и состояния, которые могут способствовать набору лишних килограммов:⁣⁣⠀⁣⁣⠀

гипотиреоз - снижение продукции гормонов щитовидной железы. Нехватка гормонов щитовидной железы замедляет обменные процессы.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

сахарный диабет. Увеличивается процент жира и общего веса, развивается нечувствительность к инсулину.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

нарушение работы гипофиза и надпочечников (увеличивается уровень гормона кортизола и повышается глюкоза крови). Из-за повышения уровня кортизола нарушается обмен белков, жиров и углеводов; активируется распад белков, увеличивается количество жировой ткани и уменьшается количество мышечной.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

синдром поликистозных яичников. Происходит нарушение функции яичников, поджелудочной железы, надпочечников, гипоталамуса и гипофиза. В результате может развиться ожирение по мужскому типу.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

климакс. К набору веса приводит снижение выработки женских половых гормонов в яичниках. Чем меньше уровень эстрогена, тем больше жира на бедрах и животе. По этой причине часто у женщин набор веса происходит в период менопаузы. Аналогичное состояние развивается и в случае хирургического удаления яичников.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

психические расстройства-психогенная депрессия. Она может сопровождаться полигафией - нарушением пищевого поведения. При этом наблюдается повышенный аппетит и постоянное чувство голода.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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Привести к избытку веса может и прием медикаментов. Некоторые из них в качестве побочного эффекта нарушают обмен веществ, влияющий на вес.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Если у вас не только появился избыточный вес, но есть потеря работоспособности, ухудшение самочувствия и специфические признаки заболевания (их много, для каждой проблемы свои симптомы) - обязательно нужно обратиться к эндокринологу, гинекологу, неврологу. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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Будьте здоровы и берегите себя!

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