Как похудеть к лету: советы и лайфхаки от диетологов

С приходом первых теплых дней женщины начинают искать различные способы, как быстро похудеть к лету. Одни пробуют различные диеты, другие не выходят из спортзала, а третьи судорожно пробуют все и сразу, дабы получить быстрый результат. Но нужно ли идти на такие кардинальные меры?

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL диетолог Виктория Дрыгова рассказала, как сбросить лишний вес к лету без диет и спортзала. Эксперт также назвала 10 лайфхаков, которые помогут похудеть без ущерба для здоровья. А диетолог и мотивационный женский коуч Александра Шульгина раскрыла личный секрет, как без проблем сбросить ненавистные килограммы за короткий срок.

Как похудеть к лету без диет и спорта: лайфхаки от Виктории Дрыговой

1. Начните пить теплую воду перед любым приемом пищи – такой способ не растянет желудок, а очистит кишечник, улучшит всасываемость микро- и макроэлементов. С помощью воды насыщение будет происходить от меньших порций еды.

2. Ложитесь спать до 22.00. Ученые доказали, что отдых нужен не только мозгу, но и кишечнику. Поэтому не стоит переедать на ночь.

3. Готовьте смузи из зелени – так вы съедите ее в большем количестве, чем в салатах. В большинстве таких напитков половина таблицы Менделеева – стакан смузи восполняет быстро все дефициты в организме после зимы.

4. Минимум 2 раза в день съедайте салаты из сезонных овощей, поскольку в них есть клетчатка, которая улучшит пищеварение и поможет избавиться от лишних килограммов.

5. Поститесь. В этот период можно очистить не только сознание, но и организм в целом.

6. Займитесь делом, которое приносит удовольствие (ваше любимое хобби или просто ходьба по улице). Получайте позитивные эмоции не только от еды.

7. Когда готовите еду – танцуйте под любимую заводную музыку. Этот способ не только подымет ваше настроение, но и запустит ускоренное движения лимфы. К тому же танцы – это отличная кардиотренировка.

8. Не пропускайте завтрак, обед и даже ужин. Заблуждением является то, что если вы меньше будете есть, то быстрее уйдет лишний вес. Обязательно будет срыв и вы съедите даже больше нормы в несколько раз.

9. Даже в самой сложной ситуации всегда ищите положительные моменты – не придется впадать в стресс, и вы не будете заедать свои переживания.

10. Планируйте заранее, что будете готовить и есть. Так быстрее и легче организовать правильное питание всей семье и не нужно впопыхах покупать фаст-фуд.

Как быстро сбросить лишний вес: советы от Александры Шульгиной

Для того, чтобы привести себя в форму к лету, главное правило – это перестать есть на ночь . За 4 часа до сна необходимо исключить любое поступление пищи и желательно напитков тоже.

На протяжении дня необходимо есть 5 раз маленькими порциями. Рацион должен состоять из овощей (желательного зеленого цвета), нежирного мяса, каш, немного орехов и фруктов. Вы обязаны исключить из холодильника и своей головы все вредное, сладкое, мучное, жирное, газированное и, конечно, алкоголь.

Быстро похудеть к лету вам помогут ежедневные физические нагрузки. Не у всех есть возможность ходить в спортзал, но это не проблема. Включите в свою жизнь утренние или вечерние пробежки (5-10 км). Замените лифт, эскалатор – на лестницу, а транспорт – на пешие прогулки.

Всегда пейте воду. К примеру, проснулись, либо прошлись, хотите есть – пейте воду. Употреблять жидкость нужно много, часто, но маленькими глотками. Вода очистит организм от шлаков и токсинов, улучшит состояние кожи, волос, ногтей и отобьет аппетит.

Похудеть к лету – это не только перестать употреблять всякий шлак, пить воду, не кушать на ночь, заниматься спортом, это также – здоровый отдых и сон. Если хотите похудеть быстро, вы должны ложиться спать с заходом солнца и вставать на рассвете. В период с 21 до 00:00 происходит регенерация клеток, идет активный метаболический процесс и в это время вы худеете, когда спите.

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