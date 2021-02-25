Как избавиться от жира на животе: 5 простых советов

Жир, скапливающийся в области талии – самый опасный. Во-первых, он обволакивает внутренние органы, препятствуя их нормальной работе. Во-вторых, этот жир способствует выработке излишних половых гормонов, нарушая тем самым здоровый баланс.

По словам экспертов, существует несколько эффективных способов, как убрать эту проблему, чтобы выглядеть и чувствовать себя прекрасно, передает Goodhouse.

Мята – естественное средство, которое помогает расслабить и успокоить желудочно-кишечный тракт и предупредить вздутие живота. Чай, приготовленный из этого растения, не только успокоит вашу нервную систему перед отходом ко сну, но и подарит вам плоский животик.

Ужинайте за обеденным столом, держа спину максимально прямо. В противном случае газ и воздух соберутся в нижней части живота – и заставят его раздуваться.

Это поможет вашему кишечнику работать активнее. Для того чтобы добиться максимального эффекта, массируйте кончиками пальцев, начиная с правой нижней части живота вверх, а затем спуститесь вниз – уже по левой части.

В соевых бобах содержатся соединения, которые химически сходны с гормоном эстрогеном и, соответственно, обладают теми же эффектами – увеличением веса и вздутием живота. Поэтому важно уменьшить потребление обработанной, неферментированной сои – например, соевого молока или соевой воды.

Злоупотребление кофеином может вызвать обезвоживание организма, ухудшение работы пищеварительной системы – и, как результат, замедление метаболизма и появление живота. Так что, если вы хотите избавиться от жира на талии, пейте меньше кофе.

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