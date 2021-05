Диетолог назвала самый опасный продукт при похудении

Самой опасной закуской для тех, кто хочет похудеть, являются картофельные чипсы. Согласно исследованиям, при регулярном потреблении чипсов люди склонны набирать вес.

Об этом рассказала диетолог из США Лорен Манакер, пишет Eat This, Not That! "Как и многие другие легкие закуски, картофельные чипсы могут быть очень калорийными, особенно если есть их часто и большими порциями", – сказала она.

Дело не только в калорийности чипсов – многим людям сложно ограничиться одной рекомендованной порцией этого продукта.

"Одна порция картофельных чипсов равна унции (28 граммов), или 18 чипсам. Будучи лицензированным диетологом, я очень редко вижу людей, которые ограничиваются 18 чипсами", – отметила специалист.

Кроме того, если приправлять чипсы соусом, ситуация усугубится. "Многие соусы также очень калорийны и могут способствовать увеличению веса", – говорит Лорен Манакер.

При похудении она рекомендует контролировать количество съедаемых чипсов или же найти им более здоровую альтернативу – к примеру, чипсы из курицы, капусты кейл или нута.

