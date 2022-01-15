62-летняя женщина отказалась от трех продуктов и сбросила 45 кг. Как выглядит 'королева похудения'

Американка по имени Лиза Лаурион, которая родом из штата Мэн (США), сбросила 45 килограммов после того, как отказалась от некоторых продуктов. Женщина перестала кушать сахар, муку и добавлять сливки в кофе.

Отметим, что "королевой похудения" женщину назвали в центре, где ей помогали сбросить лишний вес. Как пишет издание Today, своему перевоплощению Лиза обязана близким, поддерживающим ее и кухонным весам, на которых американка взвешивала еду (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По словам Лизы, борьба с лишними килограммами началась еще в детстве. Еще, будучи ребенком, она стала заедать стресс. Постепенно вырастая, Лаурион увеличивала количество еды, чтобы "не разбираться со своими проблемами". Вскоре ее вес достиг 117 кг при росте 160 см.

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"У меня появилось много проблем со здоровьем, таких как диабет. У меня были проблемы с дыханием, депрессия от всего этого, и это было очень трудное время", — сказала она.

Лиза рассказала, что поняла – ей нужно вернуться в нормальный размер и не быть большой девочкой на фоне худого мужа.

Американка начала борьбу с лишними килограммами, заручившись поддержкой диетолога. Однако советы были, по ее мнению, ограниченными и она сдалась.

В 2019 году у сына Лизы планировалась свадьба, к которой она решительно захотела прийти в форму. Тогда женщина пошла другим путем.

"Я решила, что мне действительно нужно что-то с этим делать, что мне действительно нужна дополнительная помощь и обратилась в центр "Разумно сбросить вес". Я поставила цель – 60 кг", – вспоминает Лаурион.

Основным компонентом ее плана по снижению веса было трехразовое взвешенное и размеренное питание. На завтрак Лиза кушала йогурт, фрукты и овсянку, на обед – белок и овощи, а на ужин – белок, рис или картофель с салатом.

Кроме того, она исключила из рациона сахара, муку и сливки в кофе. Благодаря такому питанию у женщины ушли пристрастия к еде.

Стоит добавить, что Лаурион также прибегла к спорту. Она делала 10 000 шагов в день.

На сегодняшний день американка достигла веса в 63 килограмма. Такого результата она добилась за год.

"Не ждите идеального момента для этого — он может никогда не наступить. Примите меры, выбрав план питания, который вам подходит, и придерживайтесь его. Делайте все по дням и ищите необходимую поддержку", – подытожила "королева похудения".

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