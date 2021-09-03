Соседку обижает муж. Обижает всю жизнь. Он ничего не делает по дому, не ходит в магазин за картошкой, брезгует взять в руки пылесос и сковородку. Каждый день является на кухню этаким султаном и ждет, когда ему подадут первое и второе. Ворчит, что в супе мало зелени, а в компоте - сахара. Взрывается по малейшему поводу, даже из-за выбившихся из-под косынки волос.

Подруги недоумевают: "Зачем с ним живешь? Ведь ни счастья, ни особой радости". Она многозначительно улыбается:

- Зато как он играет в шахматы! Как тонко рассчитывает ходы, применяя Сицилианскую защиту и Ферзевый гамбит. Вы бы видели, как лихо скачут его кони и слоны. С каким вдумчивым лицом перемещает ферзей и ладей. В какой благородной позе сидит, точно Сократ. В этот момент забывается все-все: и брюзжание из-за неправильной стерилизации банок, и язвительный сарказм по поводу укропа.

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Вторая шестидесятилетняя дама в ярком цветастом платье пришла на УЗИ, чтобы проверить свои сосуды. В очереди разговорились и выяснилось, что женщина собирается замуж, притом не за Ивана Петровича, а за турка по имени Ахмет. С ним познакомилась на отдыхе и вот собирается под венец.

- Сколько вы знакомы?

- Два дня. Так получилось, что я только приехала, а он уже паковал чемоданы. Представил меня своим родственникам, научил курить кальян, угостил чашечкой кофе.

- Но ведь вы отдыхали All inclusive.

- Неважно. А как он ухаживал. Боже, как красиво он ухаживал! Подарил свой крем для загара. Там, конечно, оставалось на самом дне, но какое внимание! Теперь звонит, зовет к себе. А я что? Я собираюсь. Вот здоровье решила поправить.

Еще один супруг бьет свою жену. Вернее, не так. Он ее учит. Наставляет на правильный путь. Предупредил еще на заре отношений, что кулак летит быстрее мысли, поэтому будь добра. Не зли, не лезь на рожон, не прессуй. Женщина уверена: получает за дело, и щербато улыбаясь (выбиты зубы через один) рассказывает какой он нежный после очередных тумаков. И полы моет, и яичницу жарит, и песни поет.

- Я ведь тоже не подарок, умею довести до белого каления, а он даст пощечину, и как новенькая.

Бывшую однокурсницу парень ежедневно доводит до слез. Ходит по пятам, ставит в упрек полные колени и зажаренные оладьи. Комментирует, что та не так сидит, не с теми интонациями пересказывает кино, неправильно накалывает мясо на зубчики вилки. Услышав рыдания, успокаивается и отбывает на службу. Возвращается с коробочкой конфет или букетом любимых гербер:

- Но вы не подумайте, что он плохой. Очень даже остроумный, вежливый, находчивый. Недавно придумал как освежить мое старое платье и кресло с подлокотниками. И потом, мы неразлучны, как Шерочка с Машерочкой.

Видимо, любовь бывает разной. Кто-то ищет заботу и обоюдное уважение, а кто-то не может прожить без созерцания шахматной ладьи, исхудавшего тюбика крема и букетика извинительных гербер.

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