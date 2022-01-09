Что категорически нельзя делать при мытье посуды. Названы четыре главные ошибки

Пользователь китайского портала WeChat перечислил четыре главные опасные ошибки при мытье посуды. По его словам, такие процедуры провоцируют размножение бактерий и еще больше загрязняют кухонную утварь.

Эксперт утверждает, что на грязной губке обитают 19 видов патогенов, среди которых смертельно опасные – кишечная палочка, сальмонелла, золотистый стафилококк и кандида белая.

По словам пользователя WeChat, за одну неделю на новой губке легко накопляется до 2,2 миллиарда бактерий, которые могут вызвать различные заболевания. Поэтому ее нужно регулярно менять.

Видео дня

Также эксперт рекомендует пользоваться несколькими губками отдельно для каждой поверхности. Их важно высушивать, проветривать, регулярно обдавать кипятком, а также менять, как минимум раз в две недели.

Еще одно правило – не складывать грязные тарелки стопкой друг на друга. Таким образом загрязняется дно посуды, что в итоге увеличивает время ее мытья.

Первым делом пользователь WeChat советует промыть менее грязную посуду и отдельно очищать емкости из-под сырого мяса.

Важно сливать воду и вытирать чистую кухонную утварь насухо перед тем, как сложить ее в шкаф. Это правило эксперт аргументирует тем, что в остатках воды размножатся бактерии, а если вода застаивается в металлической посуде, то ее покроет ржавчина.

И напоследок, пользователь WeChat рекомендует дезинфицировать столовые приборы. Достаточно прокипятить их в течение десяти минут.

Напомним, ранее мы называли три вещи на кухне, которые категорически нельзя мыть средством для посуды.

Как сообщал OBOZREVATEL, есть некоторые поверхности, которые категорически нельзя мыть с помощью соды. Этот метод может спровоцировать образование мелких трещин и глубокие царапины.

Также OBOZREVATEL писал о том, как легко и быстро отмыть чашку от старого налета.