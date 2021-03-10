Что больше всего ненавидят разные знаки зодиака

Все недолюбливают что-то или кого-то. С точки зрения астрологии, общие антипатии есть у тех, кто родился под одними и теми же созвездиями.

Информация о том, что страстно ненавидят разные знаки зодиака, может во многом помочь. Например, узнать слабые стороны врага или найти путь к человеку, который понравился. Чего следует избегать при общении с разными знаками зодиака, рассказали эксперты сайта Life 'N' Lesson.

Овен

Овны не любят медлительных и неповоротливых, ленивых людей, которые жалуются или жалеют себя. Они нетерпеливы и ненавидят стоять в очереди, когда их прерывают.

Телец

Тельцы терпеть не могут, когда их торопят. Они медлительны, обо всем думают дважды. У них есть собственное представление о времени, поэтому общаются с людьми, которые это терпят. Они ненавидят перемены, невкусную еду и когда кто-то жалуется на ожирение, которое часто является отражением их собственного образа жизни. Тельцы ненавидят, когда их высмеивают или шутят над ними по какой-либо причине.

Близнецы

Они ненавидят скуку, однообразие, рутину. Их раздражают люди, которые ожидают от них ответственности и серьезности. Они не выносят скованных людей, и тех, которые обо всем постоянно беспокоятся. При любой возможности Близнецы стараются держаться подальше от энергетических вампиров.

Рак

Раков раздражают эгоистичные люди. Они не могут понять, почему кто-то не думает о благополучии других. Раки ненавидят любое насилие, когда крадут у них всеобщее внимание. А еще их могут вывести из себя неблагодарные дети. Раки ненавидят аморальных людей, не уважающих семейные ценности, и особенно злятся, если кто-то трогает их дом, семью или страну.

Лев

Львы ненавидя–т скупых и эгоистичных людей. Поскольку они щедры, то не могут понять, как кто-то откладывает деньги, вместо того, чтобы наслаждаться ими. Им нравится находиться в центре внимания, поэтому Львов раздражают люди, которые пытаются затмить их.

Дева

Дев больше всего раздражают беспорядок и грязь, неорганизованные люди, и когда трогают или переставляют их вещи. Непунктуальные, высокомерные и дерзкие люди Дев тоже бесят.

Весы

Толерантных Весов сложно вывести из равновесия, но в определенных ситуациях даже Весы не могут остаться равнодушными. Они ненавидят, когда кто-то слишком жестко относится ко своим детям, и когда просят об одолжении не оказывая услугу взамен. Они не любят грубых, высокомерных людей, тех, кто не оставляет чаевые и громко разговаривает по мобильному телефону в неподходящих ситуациях.

Скорпион

Скорпионы ненавидят просить о помощи, потому что думают, что это признак слабости. У них низкий уровень терпимости к позерам и поверхностным людям. Скорпионы терпеть не могут, когда кто-то пытается умничать, сравнивать их с другими, особенно в сексуальном плане.

Стрелец

Представители этого знака зодиака выходят из себя, когда кто-то пытается их сдерживать или ограничивать. Им не нравятся пессимистичные люди, те, кто их критикует и не поддерживают.

Козерог

Козероги нервничают, когда люди негативно относятся к разным вещам или слишком критичны. А также те, кто дают обещания и не выполняют их. Козероги – традиционалисты и терпеть не могут современные технологии, селфи, соцсети и метросексуалов.

Водолей

Они не терпят людей с примитивным мышлением или поведением, расистов, сексистов и гомофобов, потому что считают, что все люди равны и заслуживают одинакового отношения. Не выносят жестокости по отношению к животным, детям и вообще по отношению к слабым. Им не нравятся люди, у которых нет амбиций в жизни. Им не нравится, когда их заставляют подчиняться или соблюдать чужие правила.

Рыбы

Рыбы известные интроверты, потому людям следует избегать излишней агрессии, говоря им смотреть в глаза реальности. А еще представители этого знака ненавидят разочаровываться. Рыбы расстраиваются, когда люди уходят от споров, ненавидят терять вещи и когда кто-то слишком много пьет спиртного или громко смеется. А также тех, кто сует нос в чужие проблемы.

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