Чем убрать желтые пятна от пота на одежде: действенные средства

Одной из типично летних неприятностей являются пятна пота, которые остаются на одежде. Особенно они видны на светлых вещах, на которых могут появляться сильно пожелтевшие места. Но, к счастью, существуют способы избавиться от этих пятен.

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OBOZREVATEL узнал про несколько домашних средств. Для них понадобятся простые и дешевые составляющие, которые можно найти в любом супермаркете.

Свежие пятна

С такими следами пота бороться проще всего, с ними справится обычное хозяйственное мыло – твердое или в жидкой форме. Небольшой кусочек твердого мыла нужно натереть на терке и развести с теплой водой в тазу, жидкое можно разбавить в концентрированный раствор. В этом растворе вещь, которая нуждается в чистке, замачивают на 15-20 минут. После этого останется ее просто постирать, как обычно.

Устаревшие пятна

Здесь понадобятся более действенные вещества, чем мыло. На помощь придут перекись водорода или сода. Они справятся даже со стойкими загрязнениями на белой ткани.

Перекись в аптечной концентрации можно применять напрямую. Обильно смочите ею ватный диск и аккуратно обработайте им пятна, чтобы ткань была не мокрая, а только увлажненная перекисью. Оставьте средство действовать на 10 минут, затем вещь прополощите и отправляйте в стирку.

Из пищевой соды нужно будет приготовить пастообразное средство. Для этого к порошку необходимо добавить небольшое количество воды и размешать ингредиенты. Этой пастой обрабатывают пятна и оставляют ее действовать примерно на 30 минут. Дальше останется просто выполоскать соду и постирать вещь.

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