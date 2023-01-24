Чем отмыть ручку духовки от жира: домашние экспресс-способы

Часть плиты, которая приносит больше всего мороки во время уборки, – это ручки. В частности, ручка духовки. Мелкие детали покрываются жиром и пылью так же быстро, как остальные поверхности, но мыть их очень неудобно. Впрочем, задача становится проще, когда знаешь, как отмыть ручки плиты и духовки.

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OBOZREVATEL собрал несколько рецептов из подручных средств, позволяющих легко их отчистить. Все средства прекрасно растворяют жир, поэтому не нуждаются в тщательном трении.

Лимонная кислота

Лимонная кислота – как фабричного производства, так и содержащаяся в свежем соке лимона – хорошо растворяет даже устаревшие пятна жира. Выжмите свежий лимон или разведите пачку кислоты в достаточном количестве воды и нанесите жидкость на ручки с помощью мягкой щетки, например старой зубной, или ватного диска. На труднодоступные и мелкие детали можно нанести средство с помощью ватной палочки. Оставьте средство действовать на 10-15 минут, после чего еще раз пройдитесь по ручкам щеткой, чтобы снять растворенный жир. При необходимости процедуру повторите. В конце промойте водой ручки. Если они глянцевые, например металлические, протрите их досуха, чтобы на них не осталось разводов от воды.

Нашатырный спирт

Это средство эффективно против устаревшего жира, но работать с ним надо осторожно из-за его сильного запаха. Так что чистить поверхности нашатырем лучше при открытом окне. Смочите ватную палочку в жидкости и проведите ею по пятнам жира. Оставьте средство действовать на несколько минут. Далее с помощью щетки снимите растворенное загрязнение. Сполосните ручки водой и протрите их досуха.

Уксус

В уксусе можно замочить съемные ручки плиты. Для этого уложите их в кастрюлю, залейте литром воды и добавьте к нему 250-300 мл уксуса. В этом растворе ручки надо вскипятить, выключить огонь и оставить их на 10-15 минут. В это время можно обработать ручку духовки неразбавленным уксусом, он снимет с нее следы жира. После того как ручки постоят в горячем растворе, их нужно достать и промыть под теплой водой. При необходимости размоченное загрязнение снимайте с них щеткой или губкой. Далее дайте им высохнуть и установите на место.

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