Как отмыть стеклянную посуду до скрипа: понадобится только один ингредиент

Стеклянная посуда для духовки – прекрасное приобретение, если вы хотите готовить сочные и нежные блюда методом запекания. И целая морока, когда доходит до мытья такой посуды, ведь она, как ни одна другая, страдает от нагара.

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Впрочем, существует одно простое и вполне экологичное средство, способное быстро решить эту проблему. Как выяснил OBOZREVATEL, речь идет об обычном горчичном порошке.

Чтобы средство на основе порошка лучше подействовало, сначала посуду нужно залить теплой водой, чтобы отстал весь нагар, который можно просто отмочить. Далее нужно надеть перчатки, чтобы защитить кожу рук от едкой горчицы, и засыпать в стеклянный противень или форму горсть порошка. К нему можно добавить несколько капель моющего средства для посуды и влить примерно полстакана теплой воды.

Все ингредиенты тщательно перемешивают в посудине и наносят полученную жидкость на загрязнение на дне и стенках. Времени, чтобы подействовать, ей нужно примерно 10-15 минут. Если нагар сильно въелся, можно выдержать замачивание и в течение 30-40 минут. Далее посудину нужно протереть щеткой, чтобы снять грязь и промыть под проточной водой.

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