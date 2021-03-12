Чем опасно новолуние 13 марта: астролог рассказала, что нельзя делать

13 марта днем произойдет новолуние. Это явление, с точки зрения астрологии, оказывает существенное влияние на людей.

Молодой месяц взойдет в 12:21 по киевскому времени в знаке Рыбы. Это 12-й знак гороскопа, смешение и слияние всего наработанного опыта зодиака. Принятие любой формы, возможность видоизменять реальность, подготовка к новому этапу – характеристики Рыб.

Главный управитель – Нептун. Это планета-покровитель моряков, рыбаков, прорицателей, он отвечает за воду, благодаря которой существует все живое, его не заботят дела земные, а только высшие духовные устремления. Об этом на своей странице в Facebook написала астролог Марина Скади (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Новолуние 13 марта откроет нам прекрасные возможности проявить фантазию и посвятить себя творчеству. День повышенной эмоциональности, активизации внутренней жизни. В новолуние, плюс-минус один день до и после, – это период отдыха, романтики и развития творческих способностей. Многие погрузятся в собственные мысли, воспоминания, будут анализировать прошлые события, свои чувства, собственные и чужие поступки", – отметила она.

В новолуние 13 марта появится потребность понять и принять, что кроме материальных, есть и не менее важные духовные ценности. Чтобы достичь высокого уровня личностного развития, необходим духовный рост.

"Многие люди уже задумываются о том, что и почему происходит. Вот, например, существующая ситуация - COVID-19. Ведь он же показал всем, что общество на грани, что пора исправляться. Человечество эксплуатирует нещадно Мать Природу. Люди уверены в своей бесконечности, но это же не так. Мы должны жить в согласии с ритмами Вселенной, понимать глубину происходящих процессов, а также то, что находится по ту сторону материального", – считает Марина Скади.

Начиная с 13 марта и две недели после, могут одновременно появиться темы совершенства и разрушения иллюзий. Рациональное мышление ухудшится, большую роль станет играть интуиция. В этот период желательно сделать что-то духовное, художественное или альтруистическое и подняться выше материального. Также с 13 марта начнется новый лунный месяц.

"В ближайшие две недели постарайтесь начать все то, что откладывали ранее. Учтите то, что в этот день период Луны без курса – с 18:37 до 01:44 ночи следующего дня. Вечером 13 марта постарайтесь контролировать темную сторону своей личности, так как в это время увеличивается вероятность совершить ошибку, за которую потом придется расплачиваться. Многие люди потворствуют своим недостаткам именно в период действия Луны без курса. Этот период лучше всего использовать для самоанализа, наблюдения за собой, чтобы выявить свои слабости", – предупредила астролог.

По ее словам, впечатления от событий, произошедших вечером 13 марта, могут быть обманчивыми и противоречивыми. Поэтому то, что произойдет с вами и вокруг вас в это время впоследствии может быть неоднократно переоценено и переосмыслено.

В целом же 13 марта – день гармоничный. Появятся тяга к комфорту, хорошим компаниям с обильной едой и выпивкой, захочется развлечься. Хорошее время для контактов с единомышленниками, проведения рекламных мероприятий, для стабилизации отношений в служебной сфере.

Поскольку новолуние произойдет в субботу, то можно надеяться на то, что люди, все-таки, будут ответственны и не подведут. Большинство идей окажутся жизнеспособными и достаточно логичными. Но 13 марта не подходит для материальных дел, особенно, которые направлены на повышение комфорта и финансовую сферу. В этот день необходимо подвести итоги за предыдущую неделю и сделать выводы.

Суббота – самый благоприятный день для отдыха и духовных практик. Как утверждают индийские и тибетские мудрецы, отдых в субботу продлевает жизнь.

Во время мартовского новолуния появится возможность начать многое с чистого листа, но для этого придется расставить приоритеты, выделить главное, от чего-то отказаться в пользу более важного и долгосрочного.

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