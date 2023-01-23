Чем быстро отмыть жир на кухонной плитке: народные методы

Фартук из плитки на кухне принимает на себя все основные загрязнения от процесса приготовления пищи. Поэтому ухаживать за ним нужно особенно тщательно. Если долго его не чистить, мороки будет значительно больше. Потому нужно знать, как отчистить плитку на кухне подручными средствами.

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OBOZREVATEL собрал несколько рецептов. Помогут они и с устаревшими пятнами, но в таком случае придется приложить больше усилий к процессу чистки.

Сода с уксусом

Сочетание этих веществ может отчистить практически любую грязь в доме. Чтобы избавиться от загрязнений на плитке, необходимо приготовить пасту из соды, смешанной с водой в пропорции 1:1, нанести ее на плитку, а затем побрызгать сверху уксусом из пульверизатора. Средство должно оставаться на пятне, пока вещества взаимодействуют и дают пену. После этого остатками соды можно воспользоваться как абразивом, чтобы стереть остатки загрязнения, и протереть стену влажной губкой.

Лимон

Лимонная кислота хорошо растворяет жиры. Потому, чтобы отчистить кухонную плитку, пятна можно просто натереть кусочком свежего лимона. Сок нужно оставить действовать на 10 минут, после чего поверхность останется протереть водой.

Также можно приготовить чистящую жидкость из пищевой лимонной кислоты. Ее необходимо полностью растворить в достаточном количестве воды и использовать в качестве спрея с помощью пульверизатора. Свежие пятна можно удалять сразу, на устаревших раствор следует оставить действовать на 10-15 минут.

Горчичный порошок

Еще одно средство, действующее одновременно как обезжириватель и абразив для чистки. Порошок горчицы следует развести с водой до кашеобразной консистенции. Эту субстанцию наносят на плитку, выдерживают 10-15 минут, затем чистят ею пятна. Средство нужно смыть водой.

Нашатырный спирт

Раствор нашатырного спирта готовят из 1 части средства и 2 частей воды. Его тоже используют при помощи пульверизатора и оставляют действовать на 10-15 минут. Такой спрей требует проветривания и смывания после завершения работы.

Несколько дополнительных советов

Для чистки плитки на полу можно использовать растворы уксуса или нашатырного спирта (1 часть на 2 части воды). Нанесите их с помощью пульверизатора, затем помойте пол, как обычно.

Для глянцевой плитки старайтесь выбирать жидкие и гелеобразные средства, чтобы не повредить поверхность.

В свою очередь фактурная плитка потребует тщательного смывания средств, ведь мелкие частички могут оставаться в порах и впадинах материала.

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