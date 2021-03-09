Бывшая жена Безоса миллиардерша Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя

Одна из самых богатых женщин планеты Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя естественных наук Дэна Джеветта.

Она является бывшей женой основателя Amazon миллиардера Джеффа Безоса. При разводе в 2019 году Скотт получила 4% акций компании, сообщает ВВС (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сейчас Скотт и Джеветт живут в Сиэтле (США). Известно, что дети женщины учатся в престижной школе, где и работает ее новый муж.

"Дэн такой замечательный парень, и я рад за них обоих", – прокомментировал Безос свадьбу бывшей жены.

По последним оценкам Forbes, состояние женщины составляет около 53 миллиардов долларов. При этом она заявила о намерении раздать большую часть этих денег. В декабре 2020 года Скотт уже отдала четыре миллиарда долларов организациям, которые борются с пандемией.

Отметим, что на момент развода в 2019 году Безос был самым богатым человеком в мире, его доля в Amazon составляла более 16%. Он регулярно борется с Илоном Маском за титул самого богатого человека в мире, который меняется в соответствии с курсами акций их компаний.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, миллиардер Джефф Безос решил уйти с поста генерального директора Amazon в третьем квартале 2021 года и назвал своего преемника.