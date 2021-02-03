Безос решил уйти с поста гендиректора Amazon и назвал преемника

Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос покинет пост гендиректора компании в третьем квартале 2021 года.

Об этом сообщается на сайте компании во вторник, 2 февраля. Его место займет Энди Ясси, который сейчас руководит Amazon Web Services.

В то же время Безос полностью не будет отходить от дел, он станет исполнительным директором и сосредоточится на новых продуктах, а также инициативах компании.

В своем письме к сотрудникам основатель Amazon отметил, что считает Ясси выдающимся лидером, которому он доверяет.

"Энди хорошо известный в компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я ему полностью доверяю", – подчеркнул Безос.

Отметим, что Безос основал Amazon в 1994 года и с того момента возглавлял компанию. Его состояние оценивается в 184 млрд долларов – только за 2020 год оно увеличились на 67,5 млрд долларов. По данным Forbes Real-Time, миллиардер регулярно лидирует в рейтинге богатейших людей мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2021 года глава Tesla Илон Маск обогнал Безоса и стал самым богатым человеком в мире.