Будет блестеть как новая: как легко отчистить решетку из духовки от устаревшего жира

Самое утомительно в уборке на кухне – это чистка духовки. Когда доходит дело до решетки, она покрыта жиром, остатками пригоревшей еды и непонятной грязью. Даже при самом аккуратном использовании, от липкого жира никуда не деться. Сколько не откладывай, чистить все-равно придется.

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Как отмечает Express, популярная домохозяйка миссис Хинч поделилась лайфхаком, как очистить решетки от застарелого жира без лишних усилий. Она предложила замочить противни от духовки в кондиционере для белья, чтобы они выглядели как новые.

Пост получил больше 100 комментариев, где коллеги-энтузиасты по уборке, в своем большинстве, предлагают использовать раствор соды.

В горячей воде нужно растворить соду и замочить в ней противень или решетку на пару часов, а лучше оставить на ночь. После этого никакой дополнительной очистки или химии не требуется, промойте решетку водой с мочалкой или грубой тканью и она будет как новая. Очень хороший, экономичный и экологичный метод.

Ранее OBOZREVATEL писал, как отмыть решетку на кухонной плите от жира и грязи. Есть очень простой и эффективный способ.

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