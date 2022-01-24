Золото, космос и Канье Уэст с Джулией Фокс в первом ряду. Как прошел показ Schiaparelli в Париже

В Париже состоялся показ коллекции весна/лето Schiaparelli Couture, где представили роскошные образы с золотыми аксессуарами, космическими элементами и гигантскими шляпками. Посмотреть на экстравагантные наряды пришли такие известные звезды, как Канье Уэст, его новая избранница Джулия Фокс и другие.

Отметим, что в прошлом году Леди Гага выбрала одежду модного дома на инаугурацию президента США Джо Байдена, а Белла Хадид полетела в ней в Канны. OBOZREVATEL собрал самые яркие образы на подиуме (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В этом году одежду представили в 3 основных цветах – черном, белом и золотом. Простоту образов удачно разбавили массивными перьями и металлическими аксессуарами.

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Главный дизайнер бренда Дэниел Роузберри сделал акцент на космической тематике, которая прослеживалась в сумках-планетах, топах и платьях с кольцами Сатурна, украшениями в виде небесных тел и т.д.

Коллекция оказалась наполнена изящными силуэтами, которые разбавили детализированными элементами.

"Изюминкой" показа стали гигантские шляпки и другие аксессуары на головах моделей. Их дополнили полупрозрачными вуалями и проволочками.

Отметим, что многие платья и костюмы сопровождались трендом на "голое тело". Несколько манекенщиц вышли к зрителям без бюстгальтеров, не прикрывая грудь, а остальные – обнажили менее интимные части тела.

Гости показа также не терялись на фоне необычных нарядов. В частности, Канье Уэст и его спутница Джулия Фокс появились на показе в парных костюмах, вдохновленных фильмом "Матрица".

Певец полностью закрыл лицо балаклавой с вырезами для глаз. На нем была кожаная куртка, брюки из такого же материала и высокие массивные сапоги.

Актриса и возлюбленная рэпера выбрала для себя кожаное платье-корсет с акцентом на грудь, леггинсы и ботфорты на каблуке.

Как сообщал OBOZREVATEL, стилисты назвали любимую одежду большинства известных женщин. Ее можно сочетать как с вечерними нарядами, так и использовать в обыденном образе.