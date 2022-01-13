Стилисты назвали любимую одежду звезд Голливуда: носят почти все женщины

Трудно порой ровняться на голливудских икон стиля и черпать от них вдохновение для повседневных образов, поскольку знаменитые женщины привыкли удивлять публику своими нарядами. На работу в офис такое не наденешь. Однако, если посмотреть на аутфиты звезд, в которых они ходят по улицам, а не по "красным дорожкам", то можно найти для себя много интересного. Например, водолазку-боди.

Этот базовый предмет гардероба черного, белого или телесного оттенков есть практически у каждой голливудской модели, актрисы или певицы. Модный эксперт портала Who What Wear Максин Эггенбергер отметила, что водолазка-боди – универсальная вещь, которая легко справляется как самостоятельная единица, так и дополнительный элемент для многослойного образа.

Популярная модель Джиджи Хадид носит такой гольф под горло с объемными рубашками сверху. В сочетании с джинсами, массивными ботинками или классическими белыми кроссовками получается довольно просто, но стильно.

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Заметить базовую водолазку можно и на актрисе Натали Портман. Она (и многие другие звезды) носит боди от компании Wolford – австрийский производитель текстиля высшего ценового сегмента.

Водолазку от этой же фирмы часто надевает индийская актриса и модель Приянка Чопра.

"Боди изготовлены из очень мягкого вискозного материала с высоким содержанием натуральных волокон, что делает их невероятно дышащими. Они также могут похвастаться эластичной круговой вязкой, которая очень комфортна для кожи. а плоские швы обеспечивают безупречную посадку на теле", – прокомментировала эксперт.

Водолазка гармонично будет смотреться с теплым кардиганом. Можно поиграть грубостью фактур и использовать в комплекте объемную вязку. Яркие легкие рубашки придадут образу элегантности. Боди под горло не сможет не подружиться с верхней одеждой. Пальто, шубы и куртки – ничего не испортит их тандем с водолазкой. Модель Эмили Ратаковски доказала это на себе.

Самое приятное, что водолазку вовсе не обязательно чем-то дополнять. Популярная светская львица Ким Кардашьян – яркое тому доказательство.

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