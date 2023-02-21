Женщина поделилась лайфхаком, как не испачкать одежду макияжем, и покорила сеть: можно забыть о пятнах. Видео

Каждая девушка хотя бы раз в жизни (а скорее всего регулярно) сталкивалась с проблемой, когда тональный крем пачкал воротник белой рубашки или жакета, горловину светлого гольфа или худи. Заметны бежевые пятна и на темной, и на цветной одежде. Что же делать в таких ситуациях? Перестать носить макияж или может отказаться от любимых вещей, которые приходится постоянно застирывать? Оказывается, существует проверенный лайфхак, который раз и навсегда избавит вас от этой проблемы.

Видео дня

Эффективным и почему-то еще малоизвестным методом поделилась визажист Рэйчел Ньюджент. Она опубликовала видео в TikTok, где раскрыла свой уникальный лайфхак, чем поразила интернет-пользователей (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Для реализации этого трюка требуется всего одна вещь, которая, скорее всего, у вас уже есть – лак для волос.

Распылите аэрозоль, который обычно используете для стойкости прически, на воротник и вырез рубашки или горловину другой одежды. Это поможет предотвратить попадание косметических продуктов на ткань.

Этот "барьер" работает в течение всего дня, так что можете быть уверенными – к вечеру одежда останется чистой.

Зрительницы Рэйчел остались под впечатлением. В комментариях они писали: "Я так долго искала ответ на этот вопрос и вот наконец-то нашла!", "Это та информация, которая мне давно нужна!", "Жаль, что я не видела это видео, когда моя дочь была школьницей и носила белые блузки", "О Боже, моя жизнь изменилась".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о хитростях, которые помогают справляться с фэшн-катастрофами. Так, например, каждой девушке стоит быть в курсе, как за короткие сроки "увеличить" размер тесной обуви или избавиться от пятен пота на любимой белой рубашке или платье. Подробности – в нашем материале.

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