Как вылечить угри чесноком: в сети поделились ценным лайхаком

Чеснок можно использовать не только в качестве приправы на кухне. Мало кому известно, что это растение является эффективным средством лечения в домашних условиях таких недостатков кожи, как прыщи и черные точки.

Для этого нужно очистить зубчик чеснок, измельчить его (растолочь или нарезать мелкими кубиками) и нанести на лицо, пишет Gazeta.pl.

Дело в том, что в измельченном чесноке активизируется аллицин – вещество, которое известно своими антибактериальными и противогрибковыми свойствами и которому под силу справиться с угревой сыпью.

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Полученную чесночную пасту нужно нанести на пораженные участки, а через пять минут хорошо смыть ее теплой водой. Уже после первого применения средства можно заметить уменьшение покраснения, говорится в статье.

Кроме того, отмечается, что чеснок помогает предотвратить рубцевание от угрей, однако использовать компрессы необходимо регулярно.

Как известно, чеснок известен множеством полезных свойств. Он применяется во время простуды, помогая бороться с инфекцией. В нем, среди прочего, содержатся флавоноиды, аминокислоты, сапонины, витамины типа C, B1, B2, PP, провитамин A, микроэлементы кобальт, хром, никель.

При этом наиболее важным компонентом чеснока называют эфирные масла, содержащие сульфиды и аллицин, что наделяет этот овощ антиоксидантными свойствами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетологи рассказали, кому категорически нельзя есть чеснок. Его можно и нужно употреблять,однако в силу многих причин не всем.