Как вылечить угри чесноком: в сети поделились ценным лайхаком

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Красота
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Польза чеснока

Чеснок можно использовать не только в качестве приправы на кухне. Мало кому известно, что это растение является эффективным средством лечения в домашних условиях таких недостатков кожи, как прыщи и черные точки.

Для этого нужно очистить зубчик чеснок, измельчить его (растолочь или нарезать мелкими кубиками) и нанести на лицо, пишет Gazeta.pl.

Дело в том, что в измельченном чесноке активизируется аллицин – вещество, которое известно своими антибактериальными и противогрибковыми свойствами и которому под силу справиться с угревой сыпью.

Чеснок можно использовать не только в качестве приправы на кухне
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Полученную чесночную пасту нужно нанести на пораженные участки, а через пять минут хорошо смыть ее теплой водой. Уже после первого применения средства можно заметить уменьшение покраснения, говорится в статье.

Кроме того, отмечается, что чеснок помогает предотвратить рубцевание от угрей, однако использовать компрессы необходимо регулярно.

Как известно, чеснок известен множеством полезных свойств. Он применяется во время простуды, помогая бороться с инфекцией. В нем, среди прочего, содержатся флавоноиды, аминокислоты, сапонины, витамины типа C, B1, B2, PP, провитамин A, микроэлементы кобальт, хром, никель.

Чеснок известен множеством полезных свойств

При этом наиболее важным компонентом чеснока называют эфирные масла, содержащие сульфиды и аллицин, что наделяет этот овощ антиоксидантными свойствами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетологи рассказали, кому категорически нельзя есть чеснок. Его можно и нужно употреблять,однако в силу многих причин не всем.

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