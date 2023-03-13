Яркий, нежный или необычный: лучшие идеи весеннего маникюра 2023, который будет вызывать восхищение. Фото

Приход весны вдохновляет на изменения, яркие решения и смелые дизайны. Это касается, в частности, выбора маникюра. Хотя минималистические тренды до сих пор актуальны, в моду ворвались также необычные нейл-арты и сочные цвета.

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Их можно чередовать между собой, чтобы ни одно из направлений не надоедало. Редакторы французского глянца Elle рассказали, какие дизайны будут на пике популярности в этом сезоне (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Яркий вариант

Среди хитов весны 2023 года – лимонный оттенок. Его уже продемонстрировала известная модель Хейли Бибер. Сочный оттенок внушает ощущение развлечений и отдыха, которые несут в себе теплые дни.

Цветной взрыв

Для поклонниц ярких экспериментов редакторы глянца предложили настоящий яркий взрыв на ногтях. Изюминка такого дизайна в том, что у каждого пальчика будет свой оттенок, среди которых не будет темных или нюдовых цветов.

Нежный дизайн

Лаконичные цветочки, линии и минималистические стразы все еще очень популярны. Некоторым нужна легкость и непринужденность весной, с чем отлично справятся простые дизайны.

Необычный маникюр

Все, что блестит, сияет и отражает свет – модно в этом сезоне. Разнообразные втирки и эффект мрамора будут интересно и необычно смотреться на ноготках любой длины.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что ногти могут рассказать о девушке. Цвет, форма и длина на самом деле говорят о вкусах и характере.

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