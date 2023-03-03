Выглядят слишком ''дешево'': названы три худших оттенка лака для ногтей, которые испортят любой образ. Фото

Необязательно каждые две недели ходить в маникюрный салон, чтобы ваши руки выглядели ухоженно. Качественный маникюр можно сделать и в домашних условиях, а если вы покроете ногти прозрычным лаком или сделаете "френч" – вас будут считать элегантной и утонченной леди. Как утверждают эксперты, существуют некоторые дизайны, которые могут выдать дурной вкус.

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OBOZREVATEL расскажет, какие оттенки лака стоит игнорировать, и как создать изысканный стиль с помощью нужного покрытия. Главное, не забывать обрезать кутикулу, чистить ногти и увлажнять кожу рук (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Женский ментор из США Анна Бей утверждает – ваши руки часто являются одной из первых вещей, которые люди замечают в вас. "Это не катастрофа, если у вас откололся ноготь или "слез" лак, но, дамы имеют большие проблемы, если они ходят с неухоженными руками долгое время и не исправляете ситуацию", – подчеркивает американка.

Самыми неудачными цветами для маникюра девушка назвала синий, зеленый и оранжевый, объясняя это тем, что данная палитра смотрится слишком искусственно. Чтобы восхищать окружающих, возьмите за правило использовать более натуральные оттенки, а также классический красный, бордовый, розовый или нюдовый цвет.

По слова Бей, французским маникюром тоже можно испортить впечатление о вас. Старайтесь делать кончик ногтя как можно тоньше. Что касается оттенка – присмотритесь к ванильно-белому, айвори или молочно-розовому. К слову, этот тренд задала Хейли Бибер и Кайли Дженнер.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, с наступлением весны в моду ворвался креативный маникюр, украшенный 3D-дизайнами и аппликациями. Звездный мастер маникюра Том Бачик, клиентами которого является Ким Кардашьян и Селена Гомес, продемонстрировал 7 лучших вариантов для коротких ногтей.

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