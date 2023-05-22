Выглядят нелепо! Пять худших причесок на выпускной: безнадежно испортят образ. Фото

Одного платья не хватит, чтобы создать полноценный выпускной образ. Красавицы, которые готовятся к самому важному вечеру своей школьной жизни, точно знают, что аксессуары, обувь, макияж и прическа – не менее важные элементы.

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Особенно тщательно нужно выбирать, как будут выглядеть волосы, ведь под каждое платье, макияж и черты лица будет подходить что-то свое. OBOZREVATEL решил рассказать о неудачных вариантах, которые безнадежно испортят праздничный лук (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Свадебная" прическа

Прически, которую красавицы привыкли выбирать на свадьбу – с цветами, тиарами и другими роскошными украшениями – будут неактуально выглядеть на выпускном. Последний школьный вечер внушает атмосферу легкости, юности и мечтательности, так что лучше отказаться от сложных в исполнении и неудобных причесок.

Чрезмерная фиксация

Избыток стайлинговых средств еще никого не делал красивее. Волосы в юном возрасте не нуждаются в "тяжелых" укладках. Достаточно немного лака, чтобы придать шевелюре форму и закрепить, например, локоны. После активного вечера средства для фиксации могут выглядеть неопрятно, а волосы – грязными.

Прочный пучок

Крепко закрученный пучок на голове, который еще называют "бабушкиным", не будет комбинироваться с роскошным вечерним платьем. Слишком простая прическа может испортить образ, поэтому предпочтение лучше отдать пышным вариациям пучка. Лаконические украшения также будут выглядеть уместно.

Косички

Косички могут быть стильным и женственным вариантом прически, но здесь легко ошибиться и испортить образ. Если выбор пал на косички, лучше выбрать минимализм. К примеру, пара пышных кос в греческом стиле – комфортный и праздничный вариант.

Начес

Безусловно, некоторые прически невозможно сделать без начеса, ведь объемные волосы должны быть пышными повсюду. Тем не менее, он должен выглядеть пропорционально и дополнять образ, а не бросаться в глаза.

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