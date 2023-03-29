Выглядит дорого и эффектно: маникюр Jelly Nails ворвался в тренды и покорил девушек во всем мире. Фото

Лаконичный и изысканный тренд в бьюти-индустрии Jelly Nails набирает обороты. "Желеподобный" дизайн понравится красавицам, любящим легкое покрытие и глянцевый финиш.

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На своих ноготках его повторяют женщины во всем мире, а ролики с пошаговой инструкцией набирают сотни тысяч просмотров. Редакторы сайта TheBeauLife рассказали о хитовом маникюре подробнее (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Jelly Nails – это не обычное полупрозрачное покрытие, а смесь двух лаков. Для того чтобы достичь "желейного" эффекта нужно скомбинировать яркий оттенок с прозрачной базой.

Обычно во флакон добавляют всего каплю сочного цвета, чтобы результат получился легким и почти незаметным. Два продукта смешаются между собой и создадут эффект желе на ноготках.

Jelly Nails не нужно смешивать до однородности, ведь его особенность именно в сиянии и неравномерном покрытии.

Ранее "желеобразный" дизайн активно практиковали в корейском, японском и китайском нейл-арте, но недавно он приобрел популярность и в Европе и США.

OBOZREVATEL также рассказывал, что квадратные ногти снова на вершине популярности. Панк-дизайн и френч будут особенно стильно выглядеть с этой формой. Чтобы узнать лучшие варианты покрытия для квадрата – переходите по ссылке.

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