''Волшебный'' маникюр ''ногти единорога'' стал новым трендом зимы: чем он покорил модниц. Фото

На смену "глазированному маникюру" приходят "ногти единорога", которые также понравятся девушкам. Это незамысловатое покрытие в пастельных тонах станет идеальным вариантом для конца зимы и начала весны, ведь еще не пришло время для пестрых оттенков и страз. Как и мистическое существо, в честь которого назван дизайн, "ногти единорога" делают ставку на розовые, голубые и фиолетовые тона.

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OBOZREVATEL расскажет, чем это покрытие так полюбилось модницам, а также, как его сделать в домашних условиях. Данный маникюр подходит для любых возрастов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Главной изюминкой нашумевшего дизайна является переливчатое голографическое покрытие, благодаря которому ногти меняют тон в зависимости от освещения. Если вы отдаете предпочтение делать маникюр дома, "ногти единорога" не станут затратными. Для этого вам нужно будет приобрести хромовый лак для ногтей или специальную пудру.

Как сделать маникюр в домашних условиях?

Есть несколько способов добиться этого "волшебного" маникюра Первый и самый простой – использовать хромовый лак для ногтей в оттенке, соответствующем тренду. Также можно выбрать белый или ванильный лак и сверху нанести финишное покрытие с эффектом хрома.

Второй – использовать пудру с эффектом хрома. После нанесения цвета, который вы хотите, вотрите пудру, чтобы добавить голографическую нотку. Чтобы правильно подобрать ее, обратите внимание на белую с хромовой основой и блеском разных оттенков, таких как розовый, оранжевый, зеленый и фиолетовый.

Этот маникюр отлично освежит и сделает руки моложе. Дизайн единорога будет актуальным к романтическому образу или кэжуал-наряду.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему звезды – Адель, Хейли Бибер, Кайли Дженнер выбирают ванильный маникюр. Они утверждают, что этот френч является самым универсальным, так как дополнит любой образ, будь-то вечернее платье в стразах или скромные джинсы с гольфом.

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