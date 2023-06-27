Волосы лучше сушить феном или воздухом? Эксперты решили женскую дилемму

Когда речь идет о выборе, сушить волосы феном или естественным способом на воздухе, легко предположить, что чем меньше тепла вы используете для своих волос, тем лучше. Но на практике все оказывается несколько сложнее.

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Издание Woman and Home обратилось к экспертам, чтобы получить подробное объяснение. И выбрать оптимальный вариант.

Главным фактором, который следует учитывать, эксперты назвали то, повреждает ли фен волос. Конечно, высокая температура ему не пойдет на пользу. Особенно в мокром состоянии, ведь после длительного контакта с водой волосы набухают, становятся слабее и легче получают повреждения.

Тем не менее, специалисты сходятся на том, что деликатная сушка феном все же более безопасна, чем сушка на воздухе. К тому же во время использования специального прибора вы можете добавить немало косметики, которая не только защитит вашу шевелюру, но и улучшит ее вид.

Как правильно сушить волосы феном – пошаговая инструкция

Шаг первый – промокните волосы полотенцем, не трите их, ведь трение может поломать ослабленные из-за влаги волосы.

– промокните волосы полотенцем, не трите их, ведь трение может поломать ослабленные из-за влаги волосы. Шаг второй – нанесите на шевелюру термозащитный спрей, он не только создаст барьер, который убережет волосы от воздействия тепла, но и обеспечит защиту кутикулы и предотвратит сечение кончиков.

– нанесите на шевелюру термозащитный спрей, он не только создаст барьер, который убережет волосы от воздействия тепла, но и обеспечит защиту кутикулы и предотвратит сечение кончиков. Шаг третий – включите фен на низкой температуре, при необходимости поднимайте ее, но постепенно, по мере высыхания волос.

– включите фен на низкой температуре, при необходимости поднимайте ее, но постепенно, по мере высыхания волос. Шаг четвертый – когда вы почувствуете, что волосы не только подсохли, но и начали нагреваться, время увеличивать температуру, чтобы сделать окончательную укладку, а затем зафиксировать прическу стайлингом.

Еще один совет профессионалов: сушите волосы феном в направлении от корней до кончиков. Это позволит разгладить кутикулы и прическа будет выглядеть более гладкой и блестящей.

Как безопасно высушить волосы естественным путем

Если вы все же предпочитаете сушку естественным способом, то обращайтесь с волосами осторожно, ведь в мокром виде они более склонны к ломкости. Также следите за состоянием кожи. Если она долгое время остается влажной, это может способствовать разрастанию дрожжевых грибов, которые могут вызвать перхоть.

А вот несколько лайфхаков, как правильно сушить волосы на воздухе:

расчесывайте мокрые волосы гребнем с широко расставленными зубцами, чтобы распутать их, начиная от кончиков и вверх;

используйте несмываемый кондиционер и спрей для распутывания;

выберите для укладки хорошую щетку, не повреждающую волосины;

не забывайте делать маски для волос, чтобы вернуть волосам силу и эластичность;

если у вас тонкие, ломкие или вьющиеся волосы, старайтесь во время сушки как можно меньше их касаться, чтобы избежать повреждений и лишнего распушивания прически.

Итак, какой метод лучше?

Эксперты больше склоняются к тому, что правильная сушка феном в целом лучше подходит для волос. Но при этом важно не торопиться и больше использовать режимы с невысокой температурой.

Тем не менее, любителям природного метода специалисты тоже дают зеленый свет. Главное – как можно меньше трогать голову, пока она мокрая, и использовать уходовую косметику, которая позволит лучше разгладить кутикулу.

Итак, выбирайте тот способ, который подходит больше именно для вашей прически. Вам должно быть удобно ухаживать за шевелюрой. Тратить по полдня на наведение красоты не имеет смысла, когда вокруг столько интересных занятий, людей и событий.

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