Витамины — это не волшебные пилюли, которые помогут организму вмиг омолодиться и стать полностью здоровым, а коже, волосам и зубам превратиться в идеальное воплощение картинок из журнала.

Нужны ли витамины для поддержания веса или это очередной миф?

Нормализация веса — это процесс длительный и комплексный. В первую очередь стоит понимать, что витамины могут оказать какой-либо положительный эффект только если вы ведете правильный образ жизни. Это значит, что у вас правильное сбалансированное питание, нет дефицита сна и хронического стресса, а в жизни присутствуют занятия спортом. Только в этом случае нутрицевтики будут способствовать похудению.

Но даже при соблюдении всех этих аспектов не стоит забывать о различных проблемах со здоровьем. Например, если щитовидная железа не в порядке, то стоит позаботиться о ее здоровье и пить витамины для укрепления. Ведь щитовидка — это основной орган, который отвечает за метаболизм.

Также необходимо позаботиться о нормальном уровне белка, который в анализах должен быть не ниже 75 г/л для женщин и не менее 80 г/л для мужчин. Ежедневная норма белка (в граммах) для взрослого человека должна быть равна идеальной массе его тела. И, конечно же, у вас не должно быть анемии.

Если вы правильно питаетесь, занимаетесь спортом, у вас нет проблем с щитовидной железой и не наблюдается дефицита железа и белка, тогда можно пропить инозитол, омега-3, лецитин, магний, берберин и таурин, что будет способствовать нормализации веса.

Instagram Нины Ходаковской

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