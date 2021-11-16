'Велике схуднення': на новом реалити Дяди Жоры женщина сбросила 28 кг. Видео

На новом реалити шоумена Дяди Жоры одна из участниц похудела на 28 килограмм, пользуясь специальной методикой эксперта по правильному питанию Натальи Мичковской. Юморист с женой в течение 4 недель прививали ей правильные привычки, внушали уверенность в себе, а главное – помогали стать стройнее.

Супруги создали свой авторский проект "Велике схуднення" на платформе YouTube, где в 1 сезоне 11 участниц уверенно шагали к телу своей мечты. Кроме Дяди Жоры и Наталии, им помогали специалист по питанию, фитнес-тренер, гинеколог-эндокринолог и психолог (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Всего за месяц некоторые участницы похудели на 9, 11 и 13 килограммов благодаря советам экспертов. Жена артиста утверждает, что таких результатов они добились, правильно питаясь и выполняя физические упражнения.

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"Самое главное в похудении – это еда. Что вы едите, сколько и когда играет большую роль в достижении желаемого результата. Это 60% успеха, если хотите. Затем сон. Женщина должна отдыхать не менее 8 часов. Это важно для восстановления ее гормонального фона и здорового ощущения в теле. И, конечно, спорт. Не обязательно много, но обязательно, регулярно", – рассказала организатор "Великого схуднення".

Больше всего зрителей поразило перевоплощение победительницы шоу Татьяны Парамоновой, которая не закончила свой путь к идеальным формам по окончании 1 сезона. Пользуясь рекомендациями экспертов, девушка потеряла еще 15 килограммов, в сумме похудев на 28 кг.

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