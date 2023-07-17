В пятьдесят лет выглядят на 20! Пять секретов 'вечной молодости' кореянок, которые доступны всем

На днях в Украину с рабочим визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Ель со своей супругой Ким Кон Хи, которая поразила украинцев своей внешностью. Через несколько месяцев первой леди исполнится 51 год, но никто не даст ей больше 20-ти! Многие украинки в комментариях под фотографиями кореянки интересовались, как это возможно – выглядеть на 30 лет моложе своего реального возраста.

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OBOZREVATEL решил поделиться некоторыми важными секретами "вечной молодости" кореянок. Как известно, в их стране очень развита пластическая хирургия и многие женщины (да и мужчины тоже) едут в Южную Корею, чтобы подкорректировать внешность. Однако дело далеко не только в "уколах красоты" и мастерстве пластического хирурга. Кореянки с особой ответственностью подходят к вопросам ухода за лицом. Не удивительно, что европейский рынок заполнен их косметикой, кремами и масками.

Защита от солнца

Среди украинок, к сожалению, еще не настолько сильно распространена культура защиты от солнца. А это не только один из самых главных параметров препятствия старению, но лучшая мера профилактики рака кожи. Всего за 15 минут облучения солнечный свет приводит к гибели почти 90% антиоксидантов – веществ, которые борются со свободными радикалами и тем самым препятствуют старению. В результатекожа сохнет, истончается, становится дряблой, а на лице и шее появляются глубокие морщины и пигментные пятна.

В Корее же девушки с детства знают о важности использования средств с SPF. Помимо классических кремов, девушки используют кушоны с SPF (тональное средство с функцией защиты от солнечных лучей) и солнцезащитные стики. Они следят за УФ-индексом на улице и не выходят из дома без защиты от солнца даже в холодное время года.

Тщательное увлажнение кожи

Вы достигаете эффекта сияющей кожи при помощи хайлайтера? А кореянки просто глубоко увлажняют кожу, чтобы она сияла даже без косметики. Делают это чаще всего в несколько этапов: тонер, сыворотка и крем. Рекомендуется использовать те средства, которые притягивают молекулы воды и удерживают их в коже. В составе косметики ищите керамиды, гиалуроновую кислоту, алоэ, муцин улитки, глицерин, сквалан.

Обязательно увлажняйте кожу после пилинга, ведь в обратном случае она быстро теряет влагу, а также после глиняных масок, поскольку они также забирают влагу. Есть у кореянок секрет: они наносят увлажняющее средство сразу после умывания, когда лицо еще не до конца высохло.

Распрощайтесь с некачественными ватными дисками

Не будем утверждать, но предположим, что вы не обращаете внимание на такой, казалось бы, незначительный нюанс как ватные диски. Не думаете об их качестве и влиянии на кожу. А кореянки думают и выбирают только те ватные диски, которые отличаются особой гладкостью, чтоб ворсинки не выбивались и не прилипали к коже. Некачественный продукт с шершавой, грубой поверхностью при ежедневном использовании может серьезно навредить. Особенно пострадает и без того сухая кожа. Также обратите внимание на то, как вы удаляете макияж – делайте это нежно, не давите на диск сильно и не растирайте лицо.

А лучшим решением будет приобрести гидрофильное масло вместо мицеллярной воды, поскольку для него вовсе не нужны ватные диски.

Глубокое очищение кожи

Раз уж мы заговорили о снятии макияжа, то продолжим эту тему в пункте о глубоком очищении кожи, который является для кореянок основой качественного и эффективного ухода. Во-первых, это правило должны знать и использовать все, но мы все же напомним: никогда ни при каких обстоятельствах не ложитесь спать с макияжем. Коже тоже нужно дышать. Как же правильно подготовить лицо ко сну? Сначала используйте гидрофильное масло или очищающий бальзам, чтобы растворить загрязнения и косметику, а дальше – мягкая пенка или гель. Утром используйте только пенку или гель без первого этапа.

Гигиена

Это пункт включает в себя множество подпунктов, и каждый из них крайне важен. Так, кореянки придерживаются следующих правил гигиены:

Не трогать лицо руками, тем более грязными.

Дезинфицировать предметы, которые прикасаются к лицу: телефон, пинцет для бровей, трубку домофона, очки и так далее.

Использовать для лица отдельное полотенце, но не растирать им кожу, а просто промакивать.

Тканевые полотенца менять раз в 2-3 дня или же использовать одноразовые бумажные.

Наволочки менять раз в неделю. На них скапливается кожное сало, пот, частички ороговевшей кожи и просто грязь.

Ранее OBOZREVATEL писал, как сделать, чтобы макияж не растекался летом. О пяти секретах стойкого мейкапа читайте в нашем материале.

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