Три самых модных прически 2023 года, которые заметно молодят: их выбирают звезды. Фото

С возрастом каждая женщина подходит по выбору прически более осознанно и придирчиво, чем это можно было сделать в юности. Ведь яркие пряди, длинные кудри и небрежность перестают выглядеть по-подростковому стильно после 30 лет.

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На смену сложным в уходе прическам приходят более простые варианты, не требующие ежедневного укладки и долгой мойки. Польский глянец Styl Interia рассказал о трех коротких стрижках, за которыми легко ухаживать и которые помогут выглядеть моложе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Боб

Разновидность прически, немного короче каре, станет отличным выбором для красавиц, не имеющих много времени на мытье головы и укладки прядей. Такая стильная и элегантная прическа подчеркнет черты лица и поможет визуально избавиться от нескольких лет.

Пикси

Если времени на лишние манипуляции с волосами нет, лучше выбрать хороший салон и доверить волосы профессионалу, который подстрижет модное пикси. Важно правильно определить преимущества и недостатки на лице, чтобы удачно выбрать длину и пробор.

Бикси

Смелым женщинам, не боящимся выделяться из толпы, понравится стрижка бикси. Это сочетание короткого пикси и боба, где на затылке пряди остаются длиннее, а у висков – короткие.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 прическах, которые визуально устаревают. Универсальной прически для женщин за 40 нет, но есть антипримеры, которыми хотим поделиться.

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