И даже 'поцелуй солнца'. Самые модные оттенки волос весны 2022 года

Мировые стилисты-колористы утверждают, что в первой половине 2022 года в тренде будут не только натуральные оттенки волос, но и непривычные и неестественные цвета. Конечно же, это свобода для представительниц прекрасного пола, которые легко могут освежить свой цвет или кардинально изменить имидж.

Издание InStyle приводит подборку самых стильных оттенков волос – шоколадного, красного, фиолетового и кашемирового. Также отмечается, что эти цвета будут в моде до лета.

Шоколадная фабрика

Натуральный оттенок волос всегда на пике популярности, тем более, что именно темный цвет носит большая половина женщин. Однако для того, чтобы он смотрелся богаче, следует сочетать насыщенность разных коричневых оттенков. Их важно подобрать в соответствии с тоном кожи и цветом глаз. К более теплому лицу лучше выбирать карамельный, теплый шоколад или каштановый, к холодному – темный или горький шоколад, кофейный или коричнево-черный.

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Кашемир и шелк

Блонд также не теряет своей актуальности. Но сейчас в моде смешивание теплых и холодных оттенков. Это может быть медовый, масляный и кашемировый или техника "поцелуй солнца" (бейбилайтс). Такое окрашивание подразумевает своеобразное мелирование, в котором участвуют лишь некоторые пряди. Как правило, осветляют пряди, расположенные ближе к лицу, и кончики.

Фиолетовая пудра

Цвет Pantone стал оттенком 2022 года. Поэтому он популярный и в бьюти-индустрии. В фиолетовый можно покрасить только кончики волос. Также стоит помнить, что самым лучшим образом он будет смотреться на светлых волосах, так как на темных может затеряться.

Красный клен

Тренд 2021 года – красно-медные волосы перешел и в первую половину 2022-го. Более того, сейчас он стал еще ярче и бросче. Однако не всем подойдет данный оттенок. Точно не тем, у кого на лице близко расположены капилляры – получится эффект синьора помидора. Также стоит помнить, что такие цвета очень быстро смываются.

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