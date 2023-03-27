Такое лучше не повторять! Худшие идеи для маникюра, которые стали роковой ошибкой модниц. Фото

Эксперименты с внешностью, порой, приводят к ужасающим последствиям. К примеру, поклонницы нетипичных дизайнов на ногтях иногда шокируют пользователей сети своими идеями и конечным результатом.

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Это могут быть ужасная работа мастера, отвратительный дизайн или непрактичная форма, но большинство модниц едины в своем мнении: такой маникюр лучше не повторять. OBOZREVATEL решил собрать фото известных и обсуждаемых дизайнов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Некоторые экспериментаторки не просто изменяют форму и длину ногтя, а маскируют его совсем. К примеру, под зубы.

Более распространенная среди молодых красавиц непрактичная идея – экстремально длинные ногти. Обычно такое наращение легко случайно оторвать вместе со своей пластиной.

Женщины, которым надоело обычное покрытие, клеят на ногти искусственный мех. Очевидно, что он быстро теряет привлекательный вид.

Преследуя безумные просмотры и реакции в сети, модницы наносят себе десятки, а то и сотни слоев лака, что выглядит совсем неряшливо.

Не стоит и вспоминать о странных и часто отвратительных фигурках, которые из гель-лака лепят смелые красотки: интимные органы, ершики, животных и т.д.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что квадратные ногти снова на вершине популярности. Панк-дизайн и френч будут особенно стильно выглядеть с этой формой. Чтобы узнать лучшие варианты покрытия для квадрата – переходите по ссылке.

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