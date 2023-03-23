Совершенно разные люди! Пять знаменитостей, которых не узнать без макияжа. Фото до и после

Мы привыкли видеть мировых знаменитостей после 3-часового визита к парикмахеру и визажисту. С вечерним макияжем, укладкой и в супер-стильном наряде все нам кажутся королевами красоты. Но мало кого мы могли лицезреть в домашней одежде и без грамма косметики. Поверьте, разница велика!

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Obozrevatel хочет продемонстрировать поразительное отличие звезд с мейкапом и без него. Некоторых вы вряд ли узнали бы без наших подсказок (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Деми Ловато

Американской певице и актрисе Деми Ловато сейчас 30 лет. Но стоит признать, что без бьюти-средств она выглядит максимум на 25. Плотный тон, графические брови и яркая помада, которую чаще всего носит знаменитость, точно прибавляют ей лет пять. К слову, девушка не стесняется себя без макияжа и однажды снялись обнаженной и без ретуши для издания Vanity Fair.

Кэти Перри

Такая же история с 38-летней супругой Орланда Блума Кэти Перри. Яркая брюнетка с румяными щечками, эффектным взглядом и идеальной кожей дома превращается в милую леди лет 25. Певица любит экспериментировать не только с макияжем, но и с цветом волос. Мы видели ее рыжей, блондинкой, русой, с фиолетовыми и розовыми локонами.

Кеша

Про американскую певицу Кешу уже давно забыли. Девушка была звездой в далеких 2009-2012 годах. Далее ее популярность пошла на спад, несмотря на то, что девушка начала свою карьеру только в 2006. Известно, что артистка – бисексуалка и имеет милые веснушки, которые постоянно прячет за толстым слоем тонального средства. Однако поклонники ей не раз говорили, что они ей к лицу.

Адель

Легендарная Адель очень изменилась после похудения. До перевоплощения певица стеснялась выходить на связь с подписчиками без макияжа, но после трансформации стала появляться без него на улице чаще. Однажды в интервью британка сказала, что предпочитает использовать смелый и очень драматичный мейкап с большим количеством румян во время выступления.

Хайди Клум

49-летняя немецкая супермодель Хайди Клум практически неузнаваема без макияжа. То, что она не выглядит на свои года, это факт, но визажист ее превращает в эффектную женщину. Только сравните знаменитость с вечерним мейком и без.

Как сообщал OBOZREVATEL, вы можете выглядеть на 10 лет моложе, обладая минимальными знаниями визажа. Всего 5 лайфхаков позволят леди быть всегда свежей и ухоженной. Чтобы узнать все детали – читайте наш материал.

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