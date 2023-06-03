Шесть оттенков лака сильно старят руки: о них лучше забыть. Фото

Руки – это главный маяк, который выдает возраст женщины. Нужный оттенок лака станет лучшим другом представительницы прекрасного пола и скинет несколько лет, но вот те оттенки, о которых речь пойдет ниже, точно не украсят ее. Они подчеркнут дряблость кожи, морщины и другие недостатки.

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OBOZREVATEL покажет, какую палитру цветов стоит бояться как огня женщинам за 40 лет. К слову, эти же цвета самые неподходящие и в одежде для взрослых леди (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Серый/грязно-голубой

Нежно-голубой, грязно-голубой и все оттенки серого смотрятся стильно исключительно на молодых девушках. В случае, если кожа на руках истонченная, проступают вены и капилляры, эти оттенки только добавят лишних лет. Замените их на насыщенно синий или совсем светлый серый.

2. Бордовый

Винная палитра, в принципе, как и красная помада, подчеркнет все недостатки. Она визуально выделит неухоженность рук, отросшую кутикулу и заусеницы. Более подходящий вариант для женщин за сорок – это яркие красные, оранжевые или коралловые цвета. Так ручки будут свежее.

3. Фиолетовый

Фиолетовый цвет лака, как и грязно-серый сильностарит руки. Он делает кожу бледнее, придает ей землистый оттенок, подчеркивает выступающие вены, пигментные пятна. Откажитесь от ярко-фиолетового и сиреневого!

4. Лимонный

Все оттенки нежно-желтого плохо контрастируют с морщинками и сосудами. Этот цвет покрытия сделает ваши руки бледными. Лучше идеей будет использовать ярко-желтый тон или приближенный к оранжевому. Особенно хорошо они подходяк к загару.

5. Кофе с молоком

Бледные оттенки коричневого, такие как кофе с молоком или карамель, раскрывают все недостатки. Кожа рук будет казаться желтоватой и морщинистой. Обратите внимание на более насыщенные тона коричневого – молочный шоколад, каштан. Но и не нужно красить слишком темным.

6. Темно-зеленый

Болотно-зеленый или хаки привлечет внимание к выступающим венам на руках. Как и в случае с желтым, они приобретут болезненный земляной или зеленоватый цвет. Все оттенки зеленого – не очень хорошая идея после 40 лет.

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