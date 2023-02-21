Сделает образ неповторимым: секреты макияжа для брюнеток, которые используют звезды. Фото

Макияж для обладательниц темных волос обычно отличается выразительностью. Брюнеткам стоит тщательно прорисовывать брови, выделять скулы и позаботиться о равномерном тоне лица. Мейкап блондинок и брюнеток будет кардинально отличаться, ведь на девушках с белокурыми локонами темные графические брови и золотистые тени выглядят смешно.

Видео дня

OBOZREVATEL поделится некоторыми секретами известных брюнеток, таких как Зендея, Эмили Ратаковски, Эмилия Кларк, Галь Гадот. Вы наверняка будете применять эти трюки в своем макияже (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Идеальный вариант дневного макияжа для брюнеток

1. На очищенное и увлажненное лицо нанесите тональный крем или ВВ-крем. Для растушевки используйте спонж или кисть;

2. Нанесите консилер под глаза и на проблемные зоны, позвольте ему раствориться на коже;

3. Используйте бежевые тени. Нежным золотистым оттенком выделите уголок глаза – растушуйте. Сделайте тонкую стрелку жидкой подводкой;

4. Подчеркните скулы бронзером теплых тонов;

5. Прокрасьте ресницы тушью;

6. Расчешите брови коричневым гелем;

7. Нанесите на губы нюдовую помаду или любимый блеск для губ.

Как подобрать правильный оттенок теней под цвет ваших глаз?

Не стоит забывать, что макияж должен сочетаться не только с цветом волос, но и глаз. Если вы обладательница карих глаз, обратите внимание на оттенки коричневого, медного, золотого, а также серебристого, бордового или синего.

Если у вас зеленые глаза, идеальный вариант для теней – землисто-коричневые, бронзовые, сиреневые, фиолетовые.

Чтобы придать глубины голубым глазам – используйте синие, бирюзовые, кирпично-красные или оранжево-персиковые тона.

Секреты свадебного макияжа

Чтобы свадебный макияж брюнеток вызывал восторг, стоит сделать ставку на естественное сияние. Остановите свой выбор на блестках – тени металлик или глиттер. Кроме того, выберите жидкую нюдовую помаду, чтобы ваши губы казались сочнее. Подчеркните скулы хайлайтером, нанесите его на переносицу и под бровь.

Напомним, недавно OBOZREVATEL рассказал о главных трендах макияжа в 2023. В этом году будет невероятно популярным сияние, металлический блик на губах и техника прокрашивание ресниц – "лапки паука". Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!