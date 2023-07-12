Самый 'дерзкий' тренд лета: что такое маникюр Aperol Spritz, который покорил модниц. Фото

Мода на яркие маникюры летом становится наиболее актуальной. 2023 год принес в индустрию новый сочный тренд – Aperol Spritz, носящий название известного коктейля.

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Венецианский напиток Aperol Spritz на основе игристого вина, который обычно подается как аперитив на северо-востоке Италии, прекрасно утоляет жажду летом, поэтому самым популярным этот коктейль становится именно в теплое время года. Редакторы журнала Cosmopolitan рассказали, чем особенна новая тенденция, вдохновленная знаменитым "Аперолем" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

От коктейля трендовый маникюр получил не только название, но и характерный цвет. Напиток подается в большом бокале со льдом. На дне он насыщенно оранжевого цвета, а доверху рассеивается. Aperol Spritz насколько популярен по всему миру, что в его честь назвали градиент на ногтях.

Дизайн, где оранжевый оттенок постепенно переходит в белый, молочный или менее насыщенный и получил название Aperol Spritz Nails. Его можно сделать в салоне и дома. Для этого нужно аккуратно создать переход из одного оттенка к другому.

Лучше всего трендовый маникюр будет выглядеть с глянцевым топом, как оригинальный коктейль. Матовый финиш даст другой результат.

Дополнить такой яркий дизайн можно имитацией капель, надписями, блестками или другими украшениями, однако следует помнить, что избыток страз будет выдавать безвкусицу и испортит концепцию Aperol Spritz Nails.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что животные принты снова ворвались в список трендов маникюра 2023 года. Актуальные идеи "леопардового" маникюра на лето 2023 – смотрите в нашем материале.

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