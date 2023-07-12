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Самый "дерзкий" тренд лета: что такое маникюр Aperol Spritz, который покорил модниц. Фото

Катерина Малай
Красота
1 минута
390
Самый 'дерзкий' тренд лета: что такое маникюр Aperol Spritz, который покорил модниц. Фото

Мода на яркие маникюры летом становится наиболее актуальной. 2023 год принес в индустрию новый сочный тренд – Aperol Spritz, носящий название известного коктейля.

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Венецианский напиток Aperol Spritz на основе игристого вина, который обычно подается как аперитив на северо-востоке Италии, прекрасно утоляет жажду летом, поэтому самым популярным этот коктейль становится именно в теплое время года. Редакторы журнала Cosmopolitan рассказали, чем особенна новая тенденция, вдохновленная знаменитым "Аперолем" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

От коктейля трендовый маникюр получил не только название, но и характерный цвет. Напиток подается в большом бокале со льдом. На дне он насыщенно оранжевого цвета, а доверху рассеивается. Aperol Spritz насколько популярен по всему миру, что в его честь назвали градиент на ногтях.

Самый "дерзкий" тренд лета: что такое маникюр Aperol Spritz, который покорил модниц. Фото

Дизайн, где оранжевый оттенок постепенно переходит в белый, молочный или менее насыщенный и получил название Aperol Spritz Nails. Его можно сделать в салоне и дома. Для этого нужно аккуратно создать переход из одного оттенка к другому.

Лучше всего трендовый маникюр будет выглядеть с глянцевым топом, как оригинальный коктейль. Матовый финиш даст другой результат.

Самый "дерзкий" тренд лета: что такое маникюр Aperol Spritz, который покорил модниц. Фото

Дополнить такой яркий дизайн можно имитацией капель, надписями, блестками или другими украшениями, однако следует помнить, что избыток страз будет выдавать безвкусицу и испортит концепцию Aperol Spritz Nails.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что животные принты снова ворвались в список трендов маникюра 2023 года. Актуальные идеи "леопардового" маникюра на лето 2023 – смотрите в нашем материале.

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