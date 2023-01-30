Салфетки вместо макияжа, маникюр своими руками и прически вслепую: украинские защитницы показали, как ухаживают за собой на передовой

Украинские защитницы, которые храбро отстаивают свободу и независимость своего народа на войне с российскими оккупантами, не забывают о внешнем виде даже в полевых условиях. Красавицам приходится оригинально выходить из сложных ситуаций, пользоваться подручными средствами и часто действовать вслепую, чтобы ухаживать за собой.

Видео дня

Украинки делают маникюр, прически и очищают кожу прямо на позиции, используя на это минимум времени. Видео со своими beauty-процедурами защитницы поделились в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На одном из популярных роликов героиня ВСУ показала, что ее "салон красоты", – это обстрелянная позиция возле небольшого дома.

Там она самостоятельно сделала маникюр гель-лаком, держа на колене ультрафиолетовую лампу. На другом кадре защитница показала, что косметикой на передовой ей служат влажные салфетки, а зубы она чистит под открытым небом с чашкой.

Другая украинка с длинными рыжими волосами ответила на вопросы подписчиков, не трудно ли ей выполнять боевые задания с такой густой шевелюрой.

Она продемонстрировала, что заплетает пряди в косу вслепую, после чего завязывает волосы шнурком от наушников.

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