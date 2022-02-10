Ретро возвращается. Стилисты назвали самые модные прически 2022 года

Приближение весны – прекрасный повод для женщин сменить стиль и поиграть с имиджем. Чтобы не мучаться при выборе новой прически из изобилия возможных вариантов, стилисты выделили 8 самых модных стрижек 2022 года. Смотря на них, можно прийти к выводу – ретро возвращается.

Трендовыми прическами этого сезона, которые еще долгое время будут оставаться на пике актуальности, поделились эксперты американского модного бренда Who What Wear на своем сайте. Парикмахеры сделали подборку, которую оценят и ценительницы длинных локонов, и обладательницы коротких волос.

Объемная укладка в стиле 70-х

Длинные волосы с гламурным пышным объемом обещают стать триумфаторами среди модных причесок этого года. Вдохновение стилисты рекомендуют черпать из образов супермоделей 70-х и 90-х годов прошлого века.

Видео дня

Микси

Такая короткая стрижка сочетает в себе удобство прически пикси и остроту маллет. Несмотря на свою смелость, она очень универсальная и стильная. С ней любая дама будет выглядеть непринужденно и все же фешенебельно.

Французский боб

Эта прическа продолжает держать лидерские позиции по популярности. Ее сдержанный классический характер и неприхотливость в уходе помогают оставаться среди главных трендов. Чтобы получить живой объем и текстуру у корней, которые не утяжеляют волосы, используйте сверхлегкую пену для укладки. Особо смелые девушки могут задуматься о челке (если еще ее не сделали).

Боб-каре

"Попросите у своего парикмахера супер-короткий боб, подстриженный до линии подбородка, но достаточно длинный, чтобы вы могли заправлять волосы за уши. Они должны быть одной длины и не закругляться внутрь вокруг лица", – прокомментировал звездный стилист Джордж Нотвурд.

Блонд из 70-х

Светлые оттенки меда и многослойные волосы с большим объемом и рваной челкой – свежий взгляд на прически в классическом ретро-стиле. Специалисты рекомендуют девушкам, которые обесцветили или планируют обесцветить волосы, заменить резинки тонкими шелковыми лентами. Первые могут создать напряжение, из-за которого локоны пострадают от ломкости.

Натуральные кудри и текстура

Текстурные волосы, которые выглядят слегка хаотично и произвольно, будут доминировать в мире причесок в 2022-м. Обладательницам вьющихся волос несказанно повезло, а вот владелицы ровных локонов могут рискнуть, сделав завивку.

Редкие волосы

Если от природы ваши волосы тонкие и прямые, дайте им высохнуть естественным путем, без вмешательств фена, и примите их самородную форму. Не используйте выпрямители – натуральные волны придадут прическе еще больше эстетики.

Имбирный цвет волос

Мода на теплый оранжевый оттенок волос появилась несколько месяцев назад. Стилисты уверены, что с каждым сезоном этот тренд будет становиться только популярнее. Также эксперты рекомендуют делать окрашивание исключительно в профессиональных салонах и у проверенного мастера, поскольку красные тона обычно наносятся проблематично и сложно.

Ранее OBOZREVATEL писал об одной из самых актуальных стрижек в 2022 году – "осьминог". Она уже завоевала популярность в Корее и Японии, а теперь пробирается и на украинский рынок.