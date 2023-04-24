Пять секретов идеальной прически на фото, которые сделают образ роскошным: их используют звезды

Волосы во время фотосессии – важный инструмент каждой красавицы, который поможет расставить акценты, скрыть недостатки и даже отвлечь внимание от непропорциональности на лице. К тому же, с шевелюрой можно придумать множество женственных, романтических поз. Чтобы пряди выглядели красиво даже без укладки, нужно знать, как им помочь.

Видео дня

Хороший ракурс, необычный пробор и прическа, сделанная перед фотосессией, помогут в этом. OBOZREVATEL решил рассказать о 5 секретах, которые сделают образ роскошным. Ими пользуются даже звезды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Расположение

Если природа наградила густыми и длинными волосами, недостаточно просто распустить его перед камерой или заправить за уши. Чтобы акцентировать внимание на роскошных прядях, можно сделать пробор на бок и повернуться к объективу "рабочей" стороной.

"Игры" с волосами

Дополнительный объем – не проблема, если немного помочь своим волосам. Например, подпирая их руками или наклонив голову, можно создать иллюзию густой и объемной шевелюры, даже если это не так.

Ветер

Куда естественнее и романтичнее смотрятся кадры, на которых волосы развиваются, а не лежат идеально ровно. Это придаст образу легкости и непринужденности. В студии схожий эффект поможет сделать вентилятор.

Отсутствие стайлинговых средств

Профессиональная камера поймает все нюансы на волосах, поэтому излишек мусса или лака не останутся незамеченными. Фото со вспышкой только подчеркнет стайлинговые средства на волосах, что может показаться неряшливым.

Закрытый лоб

Прическа, немного прикрывающая лоб, будет выигрышно выглядеть на фото. Челка придаст волосам дополнительный объем и может сыграть на руку красавицам, которые комплексуют из-за овального лица или высокого лба.

Напомним, OBOZREVATEL недавно рассказывал, какие прически идеально подходят для тонких волос. Они не только создадут объем, но и "сбросят" несколько лет. Главное, не экспериментируйте в домашних условиях, ведь можно добиться противоположного результата.

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