Пять самых элегантных причесок для женщин 50+: заметно 'освежают' и молодят. Фото

Не малую роль в поддержании образа играют стрижки. Зрелым дамам немного труднее ухаживать за шевелюрой, чем юным, ведь волосы теряют свою эластичность и красоту. Но даже в 50 можно выглядеть на 30, если обратить внимание на секреты, о которых мы расскажем ниже.

Видео дня

OBOZREVATEL поделится правилами ухода за волосами и продемонстрирует элегантные прически, из-за которых вам будут завидовать. Запоминайте и повторяйте! (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Какие хитрости стоит учесть?

1. Оптимальной длиной волос для женщин за 50 считается средняя. Длинные волосы в этом возрасте выглядят не всегда уместно и опрятно. Если вы обладательница здоровых локонов, подумайте об асимметричных вариантах со рваными прядями.

2. Челка – также неплохой вариант для вас. Она может закрыть глубокие морщины на лбу, отвлечь от гусиных лапок.

3. Обязательно закрашивайте седину. Самым удачным цветов после 50 является платиновый, медовый или пшеничный блонд. Так не будет слишком явного контраста между тоном локонов и кожей головы.

4. Чтобы стрижка всегда выглядела аккуратно, нужно укладывать каждую прядь и волосинку. В элегантном возрасте особенно необходимо использовать увлажняющие и питательные маски.

Какую прическу выбрать после 50?

1. Многослойный боб

2. Каре

3. Стрижка с боковым пробором и челкой

4. Крупные кудри

5. Ретро локоны

Напомним, недавно OBOZREVATEL рассказал, какие оттенки волос сильно старят после сорока лет. Они подчеркнут все возрастные изменения – морщинки, покраснения, тонкость кожи, а также добавят образу усталости.