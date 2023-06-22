Пять лучших идей летнего маникюра, от которых будут в восторге все модницы. Фото

С наступлением лета в женском гардеробе появляются легкие сарафаны, летящие юбки и короткие топы, а макияж становится не таким тяжелым, что подразумевает под собой меньшее использование косметики. Меняются предпочтения и в маникюре. Хочется чего-то свежего и яркого, но вместе с тем стильного и чтобы без проблем можно было стилизовать с повседневными аутфитами.

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В этом году насыщенные неон теряет свою актуальность, уходит на второй план и яркий разноцветный френч. А вот какие дизайны будут на пике популярности, поскольку их уже испробовали на себе знаменитые модницы, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Ванильные хромированные ногти

Уже не первый сезон в моде эстетика "чистоты". То есть все максимально легкое, ненагруженное и мы бы даже сказали невинное. В связи с этим на горизонте тенденций в маникюре замаячил "ванильный хром". Добиться желаемого эффекта можно за счет специальной пудры, которую втирают в ногтевую пластину при помощи аппликатора для теней, а в качестве основы используется нюдовая палитра лаков. Такой блеск на ногтях будет красиво играть с солнечными лучами и вместе с тем очень дорого смотреться в вечернее время.

Цитрусовые цвета

Как мы уже заметили выше, яркий неон а-ля "вырви глаз" летом-2023 не будет сильно актуальным. Однако это вовсе не значит, что нужно отказываться от цветных красочных решений. Особенно присмотритесь к цитрусовым оттенкам, которые отлично вписываются в пляжные образы и летнее настроение в целом. Одной из главных фанаток такого нейл-арта остается модель и супруга Джастина Бибера Хейли Бибер.

Молочный шоколад

Шоколадные оттенки стремительно ворвались в список трендов еще в 2021-2022 годах, однако они не покидают его до сих пор. Летом-2023 вдохновляемся именно молочным шоколадом: мягким, несколько приглушенным и очень аппетитным.

"Румяные" ногти

Этот стиль маникюра стал хитом в Корее и теперь перенимается в других частях мира. И это не удивительно, ведь выглядит такой дизайн необычно, ярко, стильно и точно по-летнему. Чтобы добиться такого эффекта, используйте светло-розовую основу, а также более насыщенный оттенок розового.

Цветочная эстетика в маникюре

Эстетика нулевых в сочетании с цветочной эстетикой дарит нам такой невероятный маникюрный тренд на лето-2023. Особенно актуальны в этом сезоне девичьи розы в комбинации с романтичной светло-розовой основой. Не забываем, что скоро выходит фильм "Барби", так что мода на все розовое будет с нами минимум до нового года.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие ошибки в маникюре "убивают" ногти. Если леди предпочитает ухаживать за руками дома, она ни в коем случае не должна соскабливать лак и забывать увлажнять кутикулу. Подробнее читайте в нашем материале.

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