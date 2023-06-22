Придадут образу особый шарм: лучшие прически на короткие и длинные волосы, которые можно сделать за 5 минут. Фото

Наверняка каждая из нас хотя бы раз в жизни сталкивалась с ситуацией, когда после пробуждения волосы были в полном беспорядке и не желали слушаться. А если у девушки нет времени для мытья головы, то это превращается в огромную проблему. Поэтому ниже мы поделимся прическами, которые можно сделать за несколько минут. Вы будете выглядеть невероятно!

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OBOZREVATEL покажет, какие укладки спасут ситуацию. Согласитесь, ведь банальные хвосты и высокие пучки уже всем надоели (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Пучок-мальвинка

Если у вас кудрявые волосы, данная прическа будет выглядеть максимально стильно и изящно. Соберите небольшое количество локонов от висков и закрепите их в небрежный пучок сзади. Заколите трендовой заколкой или же спрячьте резинку за прядью. Такой вариант подойдет для прогулки, работы и даже встречи с любимым.

Романтическая коса

Коса – это прическа, которая актуальна и модна во все времена. Но мы предлагаем вам вариант "на бок". Для этого расчешите волосы и отделите прядь волос сбоку, желательно на несколько сантиметров выше уха. Разделите ее на 3 части и начните плести стандартную косу. Вы получите "распущенный" эффект. Такая прическа будет идеальна для променада и романтического ужина.

"Вывернутый" хвост

Низкий хвост на гладких волосах смотрится очень элегантно. Но этой прическе можно придать большего шика, если немного ослабить резинку, разделить волосы над ней на две части и вывернуть хвост в образовавшееся пространство. С такой укладкой можно пойти на любое мероприятие.

Немного ранее OBOZREVATEL сообщил, как сделать волосы сияющими летом. Правильный уход, питание, а также специальные маски и масла творят чудеса. Самое главное – на это не нужно тратить целое состояние. Чтобы узнать детали – переходите по ссылке.

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