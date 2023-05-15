Превратят в роковую красотку! Три лучших прически для непослушных волос, которые не требуют укладки. Фото

Если вы относитесь к числу тех красоток, которые жалуются на непослушные волосы, то спешим успокоить вас как минимум тем, что в этом списке находится чуть ли не каждая вторая. Непослушными обычно называют толстые, жесткие и пористые локоны, которые с трудом поддаются укладке. Но это не проблема, если вы выбрали правильную стрижку.

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Существует немало причесок, которые совершенно не требуют укладок: проснулись, улыбнулись, расчесались и пошли покорять этот мир. Сегодня OBOZREVATEL расскажет о трех таких стрижках.

Удлиненный боб

Густые и тяжелые волосы отлично держат среднюю длину стрижки, создавая идеальные линии за счет собственного веса. Боб не требует укладки, но важно пользоваться качественными шампунем и кондиционером, которые не будут еще больше утяжелять волосы. А если ваши пряди любят пушиться из-за влажности, то наносите дозировано немного масла.

Кстати, если у вас от природы кудрявые пряди или вы решились кардинально сменить имидж и сделать завивку, то боб отлично будет смотреться на ваших волосах. Такие текстурированные и "лохматые" прически сейчас на пике популярности.

Пикси

Многие боятся делать пикси, ведь в обществе бытует стереотип, что слишком короткие волосы лишают женственности. Не слушайте эти глупости, но все же будьте с пикси аккуратнее. Если у вас продолговатое лицо, то лучше отдавать предпочтение вариациям с дополнительным объемом по бокам, а круглолицым дамам лучше делать пикси-боб. Виски рекомендуем заострить – это вытянет лицо и оно будет казаться визуально худее. Ну а том, что пикси не требует укладки даже писать не имеет смысла, ведь тут и так все понятною

Пляжные локоны

От экстремально короткой длины переходим к пляжным локонам. Непослушные волосы не нужно укладывать еще и в том случае, если вы отрастили их до максимально возможной длины. Тогда непрямая и одновременно некудрявая текстура локонов перестанет быть проблемой и превратиться в достоинство. Выглядит эффектно и стильно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал про прически, которые выбирают иконы моды, чтобы выглядеть роскошно.

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