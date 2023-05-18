Превратят лицо в 'маску'! Пять ошибок в использовании пудры и тонального крема, которые нельзя допускать

Не секрет, что тональная основа – это самое главное средство в вашей косметичке. Ведь именно она может как испортить все представление о вас, так и сделать кожу сияющей и свежей. Визажисты утверждают, правильно нанесенный тон – гарант идеального макияжа. Ведь кожа без акне – показатель здоровья.

Видео дня

OBOZREVATEL раскроет некоторые секреты, как нужно наносить тональное средство и пудру. Мы уверены, что именно эти лайфхаки помогут вам выглядеть на все 100!

Из-за каких ошибок тон лица выглядит неровным?

1. Плотная основа

В обычной жизни слишком плотная основа – неуместна. Она сразу бросается в глаза, даже если вы наносите средство тонким слоем. С таким продуктом невозможно сделать естественный макияж. Используйте ее, если у вас запланировано важное мероприятие или фотосессия.

2. Наслаивание

Технику наслаивания любят применять визажисты, когда основа полупрозрачная, а им нужен более плотный тон. Главной ошибкой является то, что девушки не дают высыхать слоям и наносят новые.

3. Нанесение без кисти

Не всегда нанесение тонального крема пальцами – хорошая идея. Если вы не уделите достаточное количество времени для распределения, средство не ляжет ровно и возьмется пятнами. Спонж и кисть помогут вам создать идеальный тон лица.

4. Смешивание основы, тоналки, консилера и уходового крема

Если на макияж у вас осталось всего пять минут, не стоит наносить крем, сразу на него основу и тональное средство. Потому что слои не успеют впитаться и могут скататься. В таком случае используйте только тон.

5. Дешевый продукт

Дешевое тональное средство не только превратит ваше лицо в маску, но и подарит акне. Визажисты говорят, что ни в коем случае нельзя экономить на косметике.

Какие ошибки мы чаще всего совершаем, используя пудру?

1. Припудриваем лицо перед макияжем

Если вы нанесете пудру перед мейкапом, очень скоро лицо начнет блестеть из-за того, что средство не даст дышать коже.

2. Припудриваем лицо сразу после макияжа

В повседневном макияже щедрый слой пудры, нанесенный сразу после мейкапа, подчеркнет все недостатки и мелкие мимические морщинки. Дайте всем составляющим впитаться в кожу, а после слегка припудрите лицо.

3. Маскируем пудрой жирные участки кожи

Прежде чем нанести пудру на лицо, чтобы скрыть блеск, избавьтесь от кожного жира. Для этого вам понадобится матирующая салфетка или бумажный платок. Убедитесь, что вы тщательно промокнули лицо, после чего слегка припудрите нужные участки.

4. Подбираем неправильный цвет пудры

Запомните правило: оттенок пудры должен быть на полтона светлее, чем цвет вашего тонального средства или кожи. Именно эта разница позволит создать максимально натуральный мейкап.

5. Наносим пудру спонжем из упаковки

Лучше всего наносить пудру кистями из натурального ворса. Важно, чтобы они были мягкими и не слишком густыми и чтобы с них легко можно было стряхнуть излишки бьюти-средства для максимально естественного эффекта.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие ошибки чаще всего совершают леди, когда хотят нарисовать идеальные стрелки. Как оказалось, самое главное условие – это правильный изгиб и четко прорисованный кончик. Чтобы узнать детали – читайте наш материал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!