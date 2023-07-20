Позволят скинуть десяток лет! Три стильных прически для женщин 40+ с омолаживающим эффектом. Фото

Многие красавицы недооценивают эффект от удачной прически. После 40 лет, когда возникает необходимость скрыть возрастные изменения, особенно важно подобрать подходящую стрижку, которая может быть еще и стильной и визуально омолодить.

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Прежде чем решиться на изменения, стоит оценить свои преимущества и посоветоваться с экспертом, который подберет индивидуальную прическу. Однако существуют универсальные варианты, о которых рассказали редакторы сайта Рomorska (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Удлиненный боб

Альтернативой скучному и привычному каре может стать модный удлиненный боб, который подарит объем и фактурность волосам. С возрастом пряди редеют и выпадают, а такая изящная и простая в уходе стрижка поможет еще и замаскировать недостатки.

Асимметричные стрижки

Поскольку лицо редко бывает идеально симметричным, женщинам после 40 лет следует присмотреться к прическам, которые смогут свести к минимуму асимметрию. Например, многослойная стрижка или челка на бок замаскируют слишком высокий лоб, опущенный овал лица и т.д.

Челка

Не стоит недооценивать роль челки в прическе. Именно она спасает леди, лоб которых коснулись морщинки. Кроме того, челка визуально корректирует форму лица, делая его более круглым, а соответственно – молодым.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие прически могут привести к выпадению волос. Они делают их ломкими, тусклыми и безжизненными. Чтобы узнать больше – читайте наш материал.

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