Повторять не стоит. Девушка показала, что будет, если побрить лицо

Среди бьюти-блогеров в последнее время очень популярной стала процедура под названием дермапланинг. Она подразумевает собой бритье лица острым лезвием, которое якобы соскабливает ороговевший слой кожи и волосы. Воспользоваться лайфхаком решила и интернет-пользовательница Натали Аутлет, однако вместо обещанных гладкости и сияния девушка получила серьезное воспаление.

Неприятными результатами процедуры блогер поделилась в своем TikTok-аккаунте. На видео девушка продемонстрировала, что после бритья на ее лице появилась болезненная сыпь, покраснения и даже ранки.

Как рассказала Натали, она хотела избавиться от коротких пушковых волос и проверить на себе эффективность нового бьюти-лайфхака. Поначалу кожа действительно казалась более мягкой и гладкой. Сразу после процедуры блогер осталась довольна, однако спустя время на щеках она заметила подозрительное покраснение.

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Уже на следующий день акне на лице начало болеть и "казалось горячим".

Чтобы справиться с новообразованиями, пришлось обращаться за помощью к квалифицированному косметологу. Ряд процедур у доктора вернул Натали прежний вид.

"Не пробуйте на себе каждый лайфхак, который видите в сети", – подытожила блогер.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в соцсетях набирает популярность новый бьюти-тренд под названием "волосы феи". Его суть состоит в использовании тонких блестящих нитей, которые вплетаются в пряди и украшают прическу.