Поможет язык: раскрыт трюк, как выглядеть стройнее на фото
Опытные фотомодели изобрели способ казаться более стройными и непринужденными на селфи. Для простого трюка понадобится язык и секунда времени.
Издание The Sun раскрыло, как подтянуть лицо одним движением, без использования фотошопа и фильтров в Instagram. Оказалось, что положение нашего языка оказывает существенное влияние на выражение лица во время фотосессии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Многие жалуются, что их улыбка на кадрах выглядит натянутой и неестественной. Чтобы избежать искусственности на лице, следует поднять язык из привычного положения, подтянув его к небу.
Благодаря этому простому движению выражение лица становится более расслабленным, что поможет избежать наигранности на фото.
Кроме этого, создается ефект похудения на лице, ведь с языком подтягивается и линия подбородка. Таким образом можно визуально уменьшить область над шеей.
Эксперты советуют повторять это упражнение не только во время фотосессии, но и на постоянной основе. Это поможет держать щеки и подбородок в тонусе и будет способствовать длительной потере лишних сантиметров на лице.
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