Поможет язык: раскрыт трюк, как выглядеть стройнее на фото

Опытные фотомодели изобрели способ казаться более стройными и непринужденными на селфи. Для простого трюка понадобится язык и секунда времени.

Издание The Sun раскрыло, как подтянуть лицо одним движением, без использования фотошопа и фильтров в Instagram. Оказалось, что положение нашего языка оказывает существенное влияние на выражение лица во время фотосессии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Многие жалуются, что их улыбка на кадрах выглядит натянутой и неестественной. Чтобы избежать искусственности на лице, следует поднять язык из привычного положения, подтянув его к небу.

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Благодаря этому простому движению выражение лица становится более расслабленным, что поможет избежать наигранности на фото.

Кроме этого, создается ефект похудения на лице, ведь с языком подтягивается и линия подбородка. Таким образом можно визуально уменьшить область над шеей.

Эксперты советуют повторять это упражнение не только во время фотосессии, но и на постоянной основе. Это поможет держать щеки и подбородок в тонусе и будет способствовать длительной потере лишних сантиметров на лице.

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