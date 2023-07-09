Подойдут всем! Три лучших стрижки для женщин 40+, которые заметно молодят. Фото

Стрижка после сорока вовсе не обязательно должна быть скромной и сдержанной, то есть скучной. Она может быть элегантной и стильной, но вместе с тем с нотками дерзости и сексуальности. А главное условие – это эффект "омолаживания", которого довольно легко добиться, если расставить правильные акценты в стрижке.

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OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с тремя беспроигрышными вариантами. Эти прически выбирают и показывают, как правильно носить, мировые звезды.

Водопадная челка

Челки или бахрома очень популярны в этом году, и похоже, что в ближайшее время они никуда не денутся из списка трендов. Актриса Энн Хэтэуэй – большая поклонница челки. Она демонстрирует, как эффектно может смотреться такая "шторочка". Она изящно обрамляет лицо и ниспадает каскадом по бокам.

Предполагается, что челка "водопад" будет развиваться на ветру и придавать более резкий вид, поэтому стилисты рекомендуют делать ее "лохматой", чтобы добиться текстурированной отделки.

Стрижка "моб"

Классический боб и его удлиненная версия "лоб" существуют уже несколько десятилетий, но недавно на сцену вышла стрижка "моб", которую можно считать "золотой серединой". Это элегантный и стильный выбор для многих случаев, а поскольку эта стрижка универсальна, она может выглядеть великолепно практически на любой форме лица и типе волос. Актриса Кейт Бланшетт является поклонницей "моба", при которой волосы заканчиваются на середине шеи.

Что касается того, почему эта стрижка отлично подходит для женщин старше 40 лет, то она имеет объем в области макушки, текстурированные слои, которые красиво обрамляют лицо, сохраняя при этом легкий в уходе стиль.

"Лохматая" стрижка из 70-х

Современная адаптация "лохматой" стрижки из 70-х представляет собой текстурированные волнистые пряди и челку-шторку. Такая прическа признала универсальной для красавиц 40+. Слоистый шэг (лохматая, небрежная стрижка на прядях разной длины) отлично подходит для коротких или длинных волос, а челка – особенно объемная "шторка" с центральным пробором – может стать отличной изюминкой в образе. Певица Тейлор Свифт демонстрирует свой взгляд на эту стрижку.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие прически могут привести к выпадению волос. Они делают их ломкими, тусклыми и безжизненными. Звездам часто приходится носить "запрещенные" варианты. Чтобы узнать подробнее – читайте наш материал.

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