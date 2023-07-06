Подойдут к любому образу! Названы самые универсальные цвета маникюра. Фото

Перед походом к мастеру маникюра перед каждой девушкой стоит непростой вопрос: какой выбрать цвет лака. Разнообразие палитры, с одной стороны, не может не радовать, а с другой – очень отягощает процесс выбора. Помимо этого, еще важно учитывать оттенок кожи и форму ногтей, ведь некоторые лаки могут вам просто не подойти. Однако есть оттенки, которые считаются универсальными – они будут идеально смотреться на любой красотке и подойдут к любому образу.

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Безусловно, в этом списке можно рассказать о всей палитре нюдовых оттенков, начиная от прозрачного, заканчивая молочным или светло-розовым. Однако об универсальности этих лаков вы и так наверняка знаете. Поэтому в материале OBOZREVATEL предлагаем поговорить о более смелых и неожиданных цветовых решениях.

Черничное молоко

Бледный оттенок пастельного голубого смешанный с прозрачным, кремовым оттенком делает этот тон уникальным. "Черничное молоко" – тренд в мире нейл-арта, который особенно актуально будет смотреться в жаркий летний период. Его мягкий, но вместе с тем ледяной подтон будет эффектно контрастировать с яркими или темными нарядами, а также элегантно дополнять светлые легкие образы.

Сиреневый

Удивительно, но сиреневый универсально подходит для всех оттенков кожи, а также форм ногтей. Этот оттенок обладает игривой энергией, выглядит неброско и нежно, но все же необычно. Вариации на тему пастельного оттенка стали вирусными в этом году, включая "цифровую лаванду" – сиреневый с хромовым напылением, и "молочную лаванду" – полупрозрачный вариант цвета.

Красный

Хотите вы этого или нет, но красный маникюр считается вечно актуальной классикой. Он добавляет яркости вашему образу круглый год и отлично сочетается со всеми оттенками одежды. А еще у красного огромное количество тонов: вы можете выбрать более глубокий цвет или приближенный к морковному.

Земляной тауп

Тауп – действительно универсальный нейтральный цвет, но экспериментируйте с другими земляными оттенками, такими как оливковый, мох и ржавчина, чтобы понять, какой лучше всего дополняет ваш индивидуальный тон кожи и соответствует вашему настроению. Присмотритесь к более темному цвету и выберите вкусный шоколадно-коричневый, чтобы добавить глубины и насыщенности вашему нейл-арту.

Румяный нуар

Румяный нуар – это "золотая середина" между черным и красным. Хотя этот задумчивый оттенок часто ассоциируется с осенью и зимой, его красные нюансы по-настоящему проявляются при солнечных летних лучах. Он по-прежнему пользуется большим спросом как оттенок, подходящий для любого образа. Его обожают делать мировые знаменитости, ведь выглядит он особенно роскошно и благородно.

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